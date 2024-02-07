В Кремле подтвердили, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Песков отказался отвечать на вопрос о впечатлениях Путина после интервью. «По мере того, как интервью будет подготовлено, оно выйдет, тогда вы сами получите возможность составить впечатление», ― сказал он.

Представитель Кремля не согласился с заявлением Карлсона о том, что западные журналисты с начала военной операции не просили об интервью с Путиным. По словам Пескова, администрация президента получает много заявок, но в основном речь идет о крупных сетевых СМИ, которые «никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего».

«То есть это все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл. Вряд ли от этого может быть какая-то польза», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Такера Карлсона, Песков объяснил, что позиция американского журналиста «отличается от остальных».

«Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ», — заявил пресс-секретарь президента.

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон прибыл в Россию в начале февраля. Агентство Bloomberg писало со ссылкой на источник, что Кремль обсуждает возможность проведения интервью Карлсона с Путиным. Сам журналист позже подтвердил эту информацию, пообещав опубликовать видео беседы с российским президентом на своем сайте TuckerCarlson.com и в соцсети Х.

В телеграм-канале журналиста кремлевского Дмитрия Смирнова «Пул N3» говорится, что интервью Такера с Путиным будет опубликовано 8 февраля к вечернему американскому прайм-тайму (в 18:00 по Вашингтону, в 2:00 по Москве).