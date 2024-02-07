Впервые посетивший Москву американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. За девять часов этот видеоанонс, записанный у Кремля, набрал 50 млн просмотров. По словам блогера Алекса Джонса, двухчасовое интервью уже записано. О том, как западные СМИ отреагировали на анонс Карлсона и его поездку, — в материале RTVI.

Информацию о том, что интервью состоялось, подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Некоторые американские политики и СМИ потребовали арестовать Карлсона, поскольку он может стать «пропагандистом Кремля». Владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что их самих следует арестовать, и призвал «выслушать» журналиста. Тот, в свою очередь, утверждает, что не испытывает чувства вины за беседу с Путиным и не считает себя предателем.

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CNN: «Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным еще не было опубликовано в интернете, но он уже выполняет приказы российского авторитарного режима».

«Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся брать интервью у президента Путина каждый день [с начала российской военной операции на Украине]. Это абсурд — мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет». — комментирует заявление Карлсона обозреватель CNN Кристиан Аманпур.

BBC: Стив Розенберг, редактор BBC по России, сообщил, что BBC «за последние 18 месяцев направила в Кремль несколько запросов» на интервью. «Нам всегда отказывают», — поделился он.

The New York Times: «В разговоре с Карлсоном Путин, скорее всего, попытается воспользоваться уникальной возможностью: шансом привлечь потенциально симпатизирующую аудиторию в Соединенных Штатах».

«Это может разжечь политические разногласия по поводу Украины внутри США, особенно если президент РФ даст понять, что готов к прекращению конфликта путем переговоров».

The Wall Street Journal: «Симпатии Карлсона к России, уходящие корнями в то время, когда он был самым рейтинговым ведущим в прайм-тайм на канале Fox News, сделали его фигурой, вызывающей восхищение у российских государственных СМИ. Критики Карлсона говорят, что он мягок по отношению к России».

Axios: «Многие журналисты и средства массовой информации ухватились бы за возможность провести такое интервью. Не согласной [на интервью] стороной оказались не западные СМИ, а российский президент».

The Daily Telegraph: «Интервью с Путиным вполне может отразиться на репутации Такера как репортера более жестко, чем он думает».

Le Monde: «Заявление Карлсона [с анонсом интервью] прозвучало в тот момент, когда президент Джо Байден заявил во вторник, что Конгресс сыграет на руку Кремлю, если он не сможет возобновить американское финансирование борьбы Украины с Россией».

Agence France-Presse: «Карлсон все больше становится одним из самых громких голосов консервативной Америки».

Forbes: «Интервью с президентом России может стать одним из самых спорных шагов Карлсона с момента перезапуска его шоу на X».

The Daily Beast: «Совершенно очевидно, что время было выбрано так, чтобы оно совпало с предстоящими президентскими выборами в России. <…> Бывший корреспондент New York Times Джон Вароли воскликнул , что Карлсона могут “ликвидировать” в любой момент, назвав его “врагом Байдена номер один”. В России <…> абсурдное утверждение о том, что администрация Байдена пытается выследить Такера Карлсона, может показаться правдоподобным».

The Spectator: предварил статью о визите Такера в Россию экскурсом в историю о том, как осенью 1934 года известный журналист Уильям Рэндольф Херст посетил Берлин и взял интервью у Гитлера. Издание отмечает, что, несмотря на содержание той беседы, никто тогда «не воспринимал сам факт интервью как зло».

«Карлсон не считает, что его работа — разговаривать с мировыми лидерами вдали от камер, чтобы решить, что лучше для демократии. Он хочет взять интервью у Путина, потому что это само по себе было бы сенсацией, и его интересует, что думает российский лидер. Другими словами, ему интересна истина, а именно этим и должна заниматься журналистика, даже если это подвергает его анафеме со стороны самых важных людей».

Japan Today: «Доступ Карлсона к Путину резко контрастирует с ограничениями в отношении американских журналистов в России».

Handelsblatt: «Интервью подчеркивает тот факт, что внешняя политика, особенно [военная операция] на Украине и война в Газе, играют исключительно важную роль в нынешней президентской избирательной кампании в США. Интервью Карлсону позволит Путину напрямую обратиться к американским сторонникам Трампа и намекнуть, что он заинтересован в переизбрании Трампа».

Поездка Такера Карлсона в Москву

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон прилетел в Москву 4 февраля, это его первый визит в Россию. Журналист добирался через Стамбул, где его видели на посадке в самолет Turkish Airlines. Источник в российских правительственных кругах рассказал Bloomberg, что в Кремле рассматривают возможность интервью Путина Карлсону.

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Накануне, 6 февраля, Карлсон опубликовал в соцсети Х записанный на фоне Кремля видеоанонс интервью с Путиным. Оно, по словам журналиста, будет доступно там же бесплатно и без ограничений. Карлсон заверил, что материал не подвергнется ни редактированию, ни цензуре, а владелец Х Илон Маск пообещал не вводить никаких ограничений на доступ к видео.

Сегодня, 7 февраля, информацию о том, что Путин дал Карлсону интервью, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, позиция экс-ведущего Fox News «никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ».