Российский президент Владимир Путин заявил, что в 2000 году в разговоре с 42-м американским президентом Биллом Клинтоном ставил вопрос о возможности вступления России в НАТО. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, в 2000 году на встрече с Клинтоном в Кремле обсуждался вопрос о возможном вступлении России в НАТО.

«Я спросил его тогда: «Билл, что ты думаешь о вступлении России в НАТО? Как ты думаешь, это могло бы случиться?». Он сказал: «Ты знаешь, это интересно»», — рассказал президент.

Однако вечером того же дня, когда президенты встретились на ужине, Клинтон изменил свое мнение, утверждает Путин.

«Он сказал мне, что поговорил с командой, и это невозможно. Можете у него спросить, он подтвердит. Я бы не стал ничего такого говорить, если бы этого не произошло», — добавил российский лидер.

Если бы ответ Клинтона был положительным, власти России запустили бы процесс подготовки к вступлению в НАТО, продолжил Путин. По его мнению, вступление страны в альянс могло бы произойти, если бы Москва увидела «искреннее желание со стороны наших партнеров», но «этого не произошло».