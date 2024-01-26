Первый российский президент Борис Ельцин (занимал этот пост в 1991-1999 годах) на встрече с 42-м американским президентом Биллом Клинтоном в 1994 году высказывался за то, чтобы Россия первой среди некоторых европейских стран вступила в НАТО, следует из стенограммы разговора, рассекреченного Архивом национальной безопасности США. Экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко, комментируя цитаты из документа, заявил, что это «глупость собачья от этих товарищей».

Как следует из телеграммы, которую направило в Госдепартамент посольство США в Москве, во время ужина с Клинтоном 14 января 1994 года Ельцин говорил, что российско-американские отношения «самые важные в мире» с точки зрения безопасности.

«Россия должна первой вступить в НАТО. После этого могут вступить другие страны Центральной и Восточной Европы. Должен быть своего рода картель США, России и европейцев, чтобы способствовать обеспечению и укреплению международной безопасности», — приводятся в документе слова Ельцина.

Клинтон после этого заявил, что «народ России всегда верил, что ему уготовано величие, и он прав, веря в свое позитивное будущее». Согласно документу, ответ тогдашнего американского лидера на слова Ельцина был «очень осторожным». В частности, Клинтон не стал затрагивать предложенную идею объединения стран или членства России в НАТО. На встрече он говорил об «отношениях доверия» и о шансе «гарантировать странам Европы столетие мира или больше».

Телеграмму, направленную в США, подготовил Томас Пикеринг, занимавший пост американского посла в Москве.

Экс-глава протокола Ельцина Владимир Шевченко, комментируя рассекреченный документ, заявил РИА Новости, что не слышал заявлений первого президента о том, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО». Он сказал, что это «глупость собачья от этих товарищей» и что он не помнит каких-либо дискуссий на эту тему. Кроме того, Шевченко возмутился самим фактом рассекречивания таких документов, заявив, что это возможно только при обоюдном согласии сторон.

Сам Клинтон в апреле 2022 года рассказал в колонке для издания The Atlantic, что США предлагали Ельцину и действующему президенту России Владимиру Путину возможность вступления страны в НАТО. По словам бывшего американского лидера, в Вашингтоне «держали двери НАТО открытыми для возможного членства» Москвы в альянсе.

В сентябре 2022 года Клинтон в интервью CNN также рассказал, что «предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем». По словам экс-главы государства, он спрашивал Ельцина, правда ли тот думает, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. «Он ответил: “Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и… Наполеона”», — сказал тогда Клинтон.

Что говорил Путин о возможности вступления России в НАТО

Президент России Владимир Путин в 2017 году рассказал, что предлагал Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: “Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО”. Клинтон ответил: “Ну а что же, я не против”», — рассказал тогда глава государства в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну (цитата по ТАСС).

Путин подчеркнул, что в этот момент «вся американская делегация очень занервничала».

В октябре 2023 года Путин заявил, что высказывал предложения о вступлении России в НАТО, но в альянсе отказались.

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна», — сказал глава государства на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как предположил российский лидер, «проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», «в самоуверенности».

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, Путин отметил, что Россия на протяжении 30 лет «настойчиво и терпеливо» пыталась «договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе».

«В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется», — сказал тогда глава государства.

По словам Путина, Россию «обманули», когда обещали не расширять НАТО на восток.