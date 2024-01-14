Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис высказался за включение России в переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. По его словам, без «слова России» мира не будет.

Выступая на пресс-конференции в Давосе, Кассис заявил, что необходимо «сделать все возможное, чтобы помочь Украине положить конец [вооруженному конфликту]».

«Мы должны найти способ включить Россию [в процесс]. Без слова России мира не будет», — заявил Кассис, слова которого приводят Tages-Anzeiger и Swissinfo.

По его мнению, мирный план должен продвигаться, даже если диалог между Киевом и Москвой пока не может состояться.

«Каждый день нашего ожидания на Украине погибают около десяти мирных жителей. Мы не имеем права просто ждать», — утверждает глава швейцарского МИД.

В Давосе в воскресенье, 14 января, проходит конференция по Украине с участием более 80 стран. Участники встречи обсуждают так называемую «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, которая предусматривает среди прочего вывод российских войск со всей территории Украины и прекращение боевых действий.

В 2023 году встречи по украинской «формуле мира» уже прошли в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Агентство Bloomberg передавало, что еще одна встреча в декабре прошлого года состоялась в условиях секретности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россия не участвовала ни в одной из этих встреч.

Так называемую «формулу мира» президент Украины впервые представил на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. В России «формулу мира» критиковали, называя «просто нереализуемой».

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности переговоров с президентом России.

Путин в сентябре 2023 года говорил, что первым шагом к диалогу может стать отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре заявил, что «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей».