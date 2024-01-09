Представители Украины, ее союзники по «Большой семерке» (G7) и небольшая группа стран Глобального Юга в декабре провели секретную встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на которой обсуждалась так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, встреча на уровне советников по национальной безопасности прошла 16 декабря. Секретность мероприятия была отчасти направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя «более комфортно».

По словам собеседников Bloomberg, формат встречи был не таким масштабным, как это было ранее, что позволило провести более свободное и откровенное обсуждение украинской «формулы мира», а также принципов потенциального будущего взаимодействия с Россией.

«Существенного прогресса» на декабрьской встрече достигнуто не было, рассказали неназванные источники агентства. Они отметили, что Украина и ее союзники по G7 «продолжили сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией».

Участниками встречи в Эр-Рияде стали среди прочих представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. Вместе с тем в мероприятии не участвовали такие крупные страны, как Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Россию к участию не пригласили.

При этом Китай многие страны-участницы рассматривают как ключевой фактор влияния на Москву, учитывая тесные связи между двумя странами, отмечает Bloomberg. Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, подготовила ко встрече письменное заявление, сообщили источники агентства.

По данным источников агентства, Украина и ее союзники запланировали еще одну встречу — на этот раз в Швейцарии и уже в расширенном формате. Встреча пройдет на следующей неделе в Давосе в преддверии Всемирного экономического форума, на нее пригласили более 100 стран. Предыдущие подобные сессии прошли в 2023 году в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

Так называемую «формулу мира» президент Украины впервые представил на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Среди прочего, этот план предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и прекращение боевых действий. В России «формулу мира» критиковали, называя ее «просто нереализуемой».

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Зеленский подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности переговоров с президентом России.

Путин в сентябре 2023 года говорил, что первым шагом к диалогу может стать отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре заявил, что «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей».