В России, на Украине и на Западе заявляют о возможности переговоров, но единодушия по поводу того, какой именно мирный план должен служить основой процесса, все еще нет. Российские власти также ставят под сомнение легитимность Владимира Зеленского, у которого формально истек срок полномочий на посту президента. Как все это влияет на военную операцию и ее сроки, ― в материале RTVI.

Легитимность Зеленского и переговоры

20 мая формально истек срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, однако в стране действует военное положение. Конституция Украины прямо не запрещает проводить в таких условиях выборы главы государства, но запрет содержится в законе о правовом режиме военного положения.

В Кремле заявили, что на проведение военной операции статус Зеленского не повлияет ― она продолжится. Другое дело ― потенциальные мирные переговоры, для которых легитимность украинского лидера значение все-таки имеет.

«Потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», ― пояснил президент России Владимир Путин.

Российский лидер считает, что в основу переговорного процесса должны быть положены китайский мирный план и Стамбульские соглашения ― последние Путин назвал «базой».

«Формулу Зеленского», которой будет посвящен первый глобальный саммит по Украине в Швейцарии (без участия России), по мнению Путина, «невозможно обсуждать», поскольку она основана на «хотелках».

«[На Украине] выбросили это [Стамбульские соглашения], хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения — не получилось, “вот вам теперь наши условия”. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеется», — заявил российский президент.

По его мнению, Россию в Стамбуле «в очередной раз обманули», поэтому теперь стоит вопрос о доверии к потенциальным участникам переговоров.

«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени мы можем доверять», — пояснил Путин.

Подписание документов с потерявшими легитимность лидерами «противоречит здравому смыслу», считает постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. В то же время он назвал возможным урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Для этого надо устранить «первопричины, спровоцировавшие начало» российской военной операции.

Речь идет о прекращении поставок западного оружия на Украину, нейтральном статусе, демилитаризации и денацификации страны, а также об обеспечении прав русскоязычных граждан и нацменьшинств, перечислил Небензя.

«Как бы ни пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины, для любого незаангажированного, да и просто думающего человека очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился. А точнее сказать — никогда бы не начался», — заявил постпред России в ООН.

В самой ООН Зеленского продолжают считать легитимным главой государства. Он остается «тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», сказал официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, будет ли ООН считать Зеленского законным представителем Украины в возможных мирных переговорах.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, рассуждая о легитимности Зеленского, выразил мнение, что любой нынешний украинский лидер, независимо от его личности, является «преступником», но это не помешает процессу переговоров.

«У преступного режима нет и не может быть правомочного правителя. Он всегда тоже преступник. <…> Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем. Однако оно может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции», — заявил Медведев.

«Война закончится переговорами»: что говорят на Украине

Украина и ее западные союзники имеют «одинаковые ценности», но зачастую «разные взгляды», особенно на сценарий окончания конфликта, посетовал в интервью AFP Владимир Зеленский.

«Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас. Запад хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. Точка. И для них это справедливый мир», — заявил он.

По его мнению, сложилась «абсурдная ситуация»: «Запад боится, что Россия проиграет» и в то же время «не хочет, чтобы Украина проиграла».

Комментируя «корейский сценарий», означающий по сути заморозку конфликта по линии фронта, Зеленский заявил, что «каждый хочет найти какую-то модель, позволяющую быстрее закончить войну».

По его мнению, Китай и другие глобальные игроки «имеют влияние на Россию», поэтому они должны принять участие в швейцарском саммите по Украине. Чем больше стран будет «на стороне окончания» боевых действий, тем больше «России придется действовать и считаться с ними», уверен украинский президент.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис еще начальном этапе подготовки саммита отмечал, что «формулу мира» Зеленского нужно «скорректировать, чтобы она стала более рабочим вариантом для России».

Однако в офисе украинского президента, глава которого Андрей Ермак курирует проект по реализации «формулы мира», все еще категоричны на этот счет.

«Никаких других планов [мирного урегулирования] быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — заявил в середине мая замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

Советник главы офиса Михаил Подоляк, как и прежде, считает, что с Россией вовсе «невозможны любые переговорные форматы». Комментируя недавнюю замену Сергея Шойгу Андреем Белоусовым на посту министра обороны России, Подоляк выразил мнение, что это говорит о попытках «масштабировать войну, расширить ее форматы».

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продвижение «формулы мира» Зеленского объясняют тем, что Киев рассматривает переговоры фактически как единственный вариант окончания конфликта.

«Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. <…> Но мы нуждаемся не в перемирии на два года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности», — заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко на форуме «НАТО 2024 и Арктическая Европа» в Финляндии.

По его словам, настоящие гарантии дает только членство в Североатлантическом альянсе, поэтому Киев надеется получить приглашение в блок уже на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Что говорят в России, Украине и на Западе о сроках окончания СВО

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Даст Бог в этом году СВО это мы завершим. Противник уже посыпался. Наши подразделения Министерства обороны России наступают по всем направлениям. Мы с вами в ближайшее время начнем видеть результат этой работы.

Создатель военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук

Я бы раньше года эдак 2025-го, летом-осенью, не заглядывал бы. Потому что, если все будет продолжаться теми темпами, что сейчас, если у нас не будет проводиться масштабная мобилизация и не будет при этом нормальная, адекватная история по вводу в бой молодых пополнений, то сейчас мы должны беречь людей, беречь собственные ресурсы. У нас нет потенциала для того, чтобы проводить масштабное наступление широким фронтом.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко

Лет 10 точно, быстрее не закончится. Вы же видите, что происходит. Любой человек, который начинает говорить о каких-то компромиссах, договоренностях, ― с ним что-то происходит, как, например, со словацким премьер-министром [Робертом] Фицо. Или ситуация сейчас с очередной попыткой переворота в Турции. Как-то голуби мира не котируются в мире.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко

В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года. А почему не в 2026 или в 2030 году? Потому что этого никто не знает.

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович

Теперь война зашла в тупик, где ни одна из сторон не может военным путем решить декларируемые политические задачи.

Реальное окончание войны возможно после того как РФ окончательно откажется навязывать нам свою политическую волю силой. Тогда споры и противоречия можно будет решать дипломатическим путем.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс (в соцсети X)

Если все союзники согласятся с обещанием Великобритании поддерживать Украину в течение следующих шести лет, мы сможем <…> лишить российскую экономику возможности поддерживать военные действия.

Президент Чехии Петр Павел (в соцсети X)

Немедленное завершение конфликта находится в руках самой России. Однако она не заинтересована в этом до тех пор, пока у нее есть хоть какая-то надежда на достижение своих целей <…>. Именно поэтому для нас так важна поддержка Украины. Однако военная поддержка Украины не исключает поиска решения по прекращению конфликта. Наоборот, это должно происходить одновременно.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Нам всем ясно <…>: мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам хотелось бы.

Президент Болгарии Румен Радев

Каждый день продолжения этой войны губителен для Украины, России и всех нас. <…> Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение.

Если война продолжится, Украина станет демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Бывший замгоссекретаря США Виктория Нуланд

Я считаю, что Украина определенно может достичь такого уровня, когда она будет достаточно сильна и когда Путин окажется загнан в угол настолько, чтобы сесть за стол переговоров с позиции силы. Какими должны быть территориальные амбиции Украины, будет зависеть от украинского народа. <…>

Любая сделка, которую они заключат в своих интересах и в интересах всего мира, должна быть сделкой, которой Путин будет вынужден придерживаться. Мы не можем заниматься этим каждые шесть месяцев и каждые три года.