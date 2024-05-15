Днем 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, которую, по предварительной информации открыл в его сторону 71-летний писатель Юрай Цинтула. По словам очевидцев, выстрелы раздались после того, как премьер вышел из здания, где проходило заседание правительства, и подошел к людям, которые приветствовали его. Сейчас Фицо находится в «опасном для жизни состоянии», сообщается на его странице в Facebook*. Главное о покушении на политика — в материале RTVI.

Что произошло

Покушение на Роберто Фицо произошло днем 15 мая на улице перед Домом культуры в городе Гандлове. По данным издания Pravda, в толпе, к которой подошел премьер, находилось около 50 человек. Plus7Dni писало, что выстрелы последовали за криком из толпы: «Робо, иди сюда».

Очевидцы заявили, что слышали от двух до пяти выстрелов. Как отмечает одна из женщин, находившаяся на месте событий, премьера ранило в грудь и голову. Pravda пишет, что один из выстрелов пришелся в брюшную полость. Остальные ранения, которые получил политик, «не опасны для жизни», отмечает издание.

Pravda указывает, что после выстрелов Фицо упал на землю. После этого несколько охранников подхватили его и отнесли в машину.

«Я слышал выстрелы, может быть, четыре. Когда я выглянул из окна, Роберт Фико лежал на земле, а в нескольких метрах за ним перемещались какие-то люди, вероятно, охранники», — рассказал корреспондент Dennik N.

На странице политика в Facebook* указано, что его перевезли на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица, который находится примерно в 30 км от места заседания правительства, из-за «необходимости срочного вмешательства». «Транспортировка в Братиславу, [до которой более 100 км], заняла бы слишком много времени», — говорится в сообщении.

В заявлении в Facebook* также отмечается, что Фицо получил «множественные ранения» и в находится «в опасном для жизни состоянии».

«Все решится в ближайшие несколько часов», — говорят представители премьера.

The Guardian публикует кадры, на которых видно, как Роберта Фицо на носилках вносят в больницу — он полностью накрыт простыней. Dennik N отмечало, что из-за этого невозможно понять, находится ли премьер в сознании.

Портал Standard со ссылкой на источники сообщил, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости, которое врачи не могут остановить. По данным издания, премьер-министра доставили в больницу около 17:00 мск. Политик по-прежнему находится в операционной, пишет Standard.

О критическом состоянии Фицо на своей странице в Facebook* также заявила пресс-служба партии Smer, в которой состоит премьер. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что, если Фицо долгое время будет находиться на больничном по медицинским показаниям, то его временно заменит один из вице-премьеров.

Около 20:40 мск словацкий новостной портал Denník Štandard сообщил, что операция премьера Словакии прошла успешно, его состояние стабильно, он находится в сознании. Однако позднее глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток опроверг эту информацию, уточнив, что состояние Фицо крайне тяжелое, его все еще оперируют.

Стрелявшего задержали

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что стрелявшего в Фицо задержали. Других подробностей она не привела, но призвала «не делать поспешных выводов», пока не будет предоставлена официальная информация.

О задержании подозреваемого ранее писали словацкие СМИ. Портал Dennik N отмечал, что стрелок — 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице, который состоял в литературном клубе «Духа» и писал стихи.

Союз словацких писателей на своей странице в Facebook* отметил, что Юрай Цинтула зарегистрирован как член Словацкой ассоциации писателей с 2015 года.

«Если информация [о его причастности к нападению на премьера] подтвердится, то членство этого <…> человека в [Союзе писателей] будет немедленно аннулировано», — говорится в сообщении организации.

В прошлом, по данным Dennik N, Цинтула работал охранником в торговом центре, где сам стал жертвой нападения одного из посетителей.

Помимо этого, в 2016 году Фицо собирал подписи для партии «Движение против насилия». На словацком портале Peticie он писал, что «насилие часто является реакцией людей, формой выражения обычного недовольства положением вещей». «Давайте будем недовольными, но не жестокими», — цитирует его слова Dennik N. Тогда под публикацией подписались восемь человек.

СМИ также утверждали, что Цинтула — сторонник партии «Прогрессивная Словакия». При этом представители партии называют ложной информацию о том, что стрелок входил в нее.

«Также нет никакой другой связи между ним и нашей партией или нашими членами. Мы решительно осуждаем его отвратительный поступок», — отметили в «Прогрессивной Словакии».

Помимо этого, в партии заявили, что опасаются «дальнейшей эскалации напряженности в обществе».

Среди прочего, Dennik N указывает, что мужчина стрелял в Фико из зарегистрированного короткоствольного оружия. О том, что у подозреваемого в законном владении был пистолет, также сообщил его сын в разговоре с Aktuality.sk. Эту информацию подтвердил и знакомый Юрая Цинтула, с которым они создавали «Движение против насилия».

Мотивы нападения

Сын подозреваемого рассказал, что не знал о том, что «отец задумал, что он планировал и почему это произошло». На вопрос, не испытывает ли Цинтула ненависти к премьеру, собеседник издания ответил: «Скажу так: он не голосовал за него. Это все, что я могу сказать по этому поводу». Между тем мужчина подчеркивает, что его отец никогда не говорил о нападении на политика или его ликвидации.

Также собеседник Aktuality.sk отрицает, что его отец — пациент психиатрической больницы.

«Может быть, произошло какое-то короткое замыкание, я не знаю. Он более решительный, но чтобы он имел дело с психиатром или чем-то подобным, — нет», — пояснил он.

При этом сам подозреваемый заявил, что совершил нападение на премьера, поскольку не согласен с политикой правительства. Видео с допросом предполагаемого стрелка публикуют словацкие СМИ, в частности, Slovanské Noviny.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток также называет нападение на Фицо «выражением политических взглядов», которые были продемонстрированы не на выборах, а «с пистолетом на улице». Глава ведомства отметил, что нападение на премьера будет расследовано «как можно скорее», поскольку, по его словам, страна «переживает худший день своей демократии». Шутай-Эшток добавил, что попытка убийства «заслуживает всеобщего и однозначного осуждения», однако призвал не распространять «политическую ненависть».

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