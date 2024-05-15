Днем 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелые ранения в результате стрельбы перед зданием в городе Гандлова, где проходило заседание правительства. Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны. Политика госпитализировали с ранениями в живот и грудь. Как на это происшествие отреагировали западные лидеры и российские политики — в обзоре RTVI.

Западные лидеры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Шокирован нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления».

Премьер Великобритании Риши Сунак: «Потрясен этими ужасными новостями. Все наши мысли с премьер-министром Фицо и его семьей».

«Насилию не место в европейской политике». Олаф Шольц, канцлер Германии

Премьер Польши Дональд Туск: «Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень трудный момент».

Президент Сербии Александр Вучич: «Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя».

«Я осуждаю сегодняшнее жестокое нападение на премьер-министра Фицо. Это нападение на наше демократическое общество. Мои мысли с Робертом и его семьей». Ульф Кристерссон, премьер Швеции

Премьер Нидерландов Марк Рютте: «Шокирован тем, что в моего давнего коллегу стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей».

Премьер Ирландии Саймон Харрис: «Мои мысли со словацким премьер-министром Робертом Фицо, нашим дорогим европейским коллегой, его семьёй и народом Словакии. Молимся за него сегодня. Шокирующая и гнусная атака на демократию».

Премьер Румынии Марчел Чолаку: «Подобные крайние действия не имеют оправдания, виновные должны быть привлечены к ответственности».

Премьер Венгрии Виктор Орбан: «Я глубоко потрясен чудовищным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Да благословит Господь его и его страну!»

«Нападение является ужасающим. Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства-партнера. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо скоро поправится и выражаем нашу солидарность с народом Словакии». Владимир Зеленский, президент Украины

Реакция в России

Президент России Владимир Путин (обращение к президенту Словакии Зузане Чапутовой):

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления».

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «Покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо — настоящее зверство.

Qui proudest — ищи, кому выгодно. Большая вероятность того, что Роберта Фицо хотели убить за его политические взгляды, не вписывающиеся в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада.

<…>

От всей души желаю премьер-министру Словакии скорейшего выздоровления. Надеемся на объективное расследование».

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов: «Ни для кого не секрет, что премьер Словакии Роберт Фицо занимал довольно независимую позицию среди лидеров стран ЕС и НАТО. Точнее, прословацкую позицию — по отстаиванию национальных интересов своей страны. <…>

Фицо — не пророссийский политик, но он не хочет, чтобы Словакия превращалась в подпевалу в хоре русофобов. Наряду с премьером Венгрии он показывает, что никакого единства в отношении к России в Европе нет.

Да, большинство молчат и терпят убытки, которые им несет конфликт с нашей страной. Но Фицо молчать не хочет, и этим он как бельмо на глазу для Вашингтона, Брюсселя и, конечно, Киева. Поэтому убежден, что за покушением, «хайли лайкли», то есть весьма вероятно, стоят именно они».

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов: «Вице-спикер парламента Любош Блаха после появления информации о покушении прервал заседание и обвинил оппозицию в случившемся словами «Это ваша работа». Это по поводу покушения на Роберта Фицо. Уточню.

Это не просто работа словацкой оппозиции. Это работа всей западной машины против любого, кто не хочет шагать в их строю.

<…>

Политика западного мира привычно заточена на силовой сценарий, свержение неугодных режимов, вплоть до террора и его поощрение в исполнении международных преступников типа Буданова. Не удивлюсь, если и в Словакии обнаружится украинский след».

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет: «Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию».

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков: «Это очень печальная новость. Плохая для Словакии, Европы, и стран мирового сообщества.

Мировое сообщество нуждается именно в таких лидерах, руководителях, имеющих иную точку зрения на мировые события чем официальный Евросоюз, НАТО, американцы. Потому что люди, которые заглядывают в рот американцам, натовцам, собственно, привели к конфликтной ситуации в Европе и мире в целом.

Это люди, которые развязывают войны по всему миру. Война на Украине тоже развязана натовцами, мы в принципе защищаемся о того , что они создавали на Украине».

Депутат Госдумы Константин Затулин: «Я не верю в случайные покушения на глав правительства. Хотя мы знаем много примеров из жизни разных стран, когда покушения на премьеров и даже убийства пытались представить действиями одиночек, которые ни с кем не советовались и никем не вдохновлялись».