Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы перед зданием в городе Гандлова, где проходило заседание правительства. Об этом сообщает корреспондент издания Denník N. Министерство внутренних дел Словакии подтвердило информацию о нападении.

По словам очевидцев, выстрелы раздались после того, как Фицо подошел на улице к людям, которые его приветствовали. По утверждению одной из очевидиц, она слышала три или четыре выстрела, а также видела, что премьера якобы ранило в грудь и голову.

По данным Plus7Dni, в толпе крикнули: «Робо, иди сюда», после чего началась стрельба. Фицо упал на землю, охранники помогли ему подняться и посадили в автомобиль. Как пишет издание Pravda, премьера отправили на вертолете в больницу Братиславы.

Фицо находится в «очень тяжелом» состоянии, утверждает Plus JEDEN DEŇ. По словам источника издания, он получил огнестрельное ранение в живот и руку, ему предстоит операция.

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила нападение на Фицо, назвав его жестоким, и пожелала премьеру скорейшего выздоровления. «Я глубоко потрясена сегодняшним жестоким нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое я осуждаю самым решительным образом», — написала она в соцсети Х.

По данным Denník N и Aktuality, предполагаемый стрелок задержан. Полиция оцепила территорию и эвакуировала людей из здания.

Заседание Национального совета (парламента) Словакии приостановлено на неопределенный срок в связи со стрельбой, сообщил вице-спикер Любош Блаха.