Западные страны готовят согласованные дипломатические меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского «принять принцип переговоров», утверждает французская радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. В то же время украинский лидер заявил, что партнеры страны «не толкают» Киев за стол переговоров.

По данным радиостанции, западные военные допускают, что Украине придется пойти на переговоры, пока российские ВС не открыли еще один фронт. Чтобы убедить Зеленского признать необходимость переговоров, «западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию», говорится в материале.

«Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца», — отмечает Europe1.

Радиостанция со ссылкой на французский военный источник и неназванного украинского офицера отметила, что украинские подразделения в среднем на 40% недоукомплектованы личным составом и столкнулись с «волной дезертирства» среди молодых военнослужащих.

Газета The New York Times ранее допустила, что в какой-то момент Киев и Москва могут пойти на переговоры и остановку боевых действий по линии фронта по «корейскому сценарию» (по сути это будет означать заморозку конфликта). По данным NYT, в администрации президента США Джо Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими.

Северная и Южная Кореи формально остаются в состоянии войны, хотя активные боевые действия завершились подписанием перемирия 27 июля 1953 года. О том, что США допускают заморозку российско-украинского конфликта на десятилетия по «корейскому сценарию», американская пресса уже писала и год назад.

В России неоднократно говорили о готовности к урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к переговорам, однако «никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может». Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

Зеленский отрицает давление

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, заявил, что партнеры Киева не подталкивают Украину к переговорам.

«Партнеры не толкают нас [к переговорам]. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными», — сказал Зеленский журналистам (цитата по «РБК-Украина»).

Он назвал «правильной площадкой» Саммит мира, где, по его словам, у Украины «есть инициатива».

Речь идет о мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня и на которую приглашены более сотни стран и организаций. Россия участвовать в этом мероприятии не будет, ранее Москва уже пропустила три аналогичные встречи по так называемой «формуле мира».

Говоря о партнерах Украины, Зеленский выразил мнение, что они боятся проигрыша России в нынешнем вооруженном конфликте.

«Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают», — утверждает Зеленский.

Мнение украинской разведки

Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в начале мая говорил в интервью The Economist, что положение Украины по состоянию на весну 2024 года столь же тяжелое, как в первые дни военного конфликта с Россией.

Говоря о возможности завершения военных действий, Скибицкий заявил, что не видит реальных шансов для Украины одержать победу в противостоянии с Россией «только на поле боя». По его словам, выход Украины на границы 1991 года «становится все более отдаленной перспективой» и не положил бы конец боевым действиям.

Однако содержательные переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года, считает Скибицкий. По его словам, сейчас обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию» перед потенциальным переговорным процессом.