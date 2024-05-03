Положение Украины по состоянию на весну 2024 года столь же тяжелое, как в первые дни военного конфликта с Россией, заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Economist. Материал был опубликован 2 мая под заголовком «Украина стоит на краю пропасти».

Армия Россия продвигается, ВСУ не могут стабилизироваться

Скибицкий прогнозирует, что положение Киева будет ухудшаться по мере продвижения российских войск в ДНР и ЛНР.

«Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будут для нас трудными», — заявил генерал.

России добилась тактического успеха в районе села Очеретино, где «недавняя ротация украинских войск была провалена», рассказал Скибицкий. По его словам, российские войска прорвали первую линию обороны и создали опорный пункт площадью 25 кв. км, в то время как ВСУ не удается «стабилизировать ситуацию». Как отметил Скибицкий, спустя два года после начала боевых действий российская армия действует как «единый орган, с четким планом и под единым командованием».

Переход под контроль России города Часов Яр — «ключа» к продвижению к последним крупным городам Донбасса — Скибицкий назвал вопросом времени.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и запасов», — добавил замглавы ГУР.

По предположению Скибицкого, Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. По мнению генерала, оно начнется в конце мая или начале июня.

Замглавы ГУР усомнился в том, что военных ресурсов российской армии хватит для взятия под контроль крупного города. «Быстрая операция по входу и выходу: возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сум — это другой порядок», — порассуждал Скибицкий. Харьков же, по мнению замначальника украинской разведки, ждут «темные дни».

О возможности переговоров

Говоря о возможности завершения военного конфликта, Скибицкий заявил, что не видит реальных шансов для Украины одержать победу в противостоянии с Россией «только на поле боя». По его словам, такие конфликты могут закончиться только за столом переговоров. В то же время выход Украины на границы 1991 года «становится все более отдаленной перспективой» и не положил бы конец боевым действиям, признал генерал.

Переговоры между Россией и Украиной начнутся не раньше второй половины 2025 года, считает Скибицкий. По его словам, сейчас обе стороны борются за «наиболее выгодную позицию» перед потенциальным переговорным процессом.

Кроме того, Скибицкий не видит способа для украинской стороны в одиночку одержать победу в конфликте. Как считает замглавы ГУР, если соседние с Украиной страны не найдут способ увеличить оборонное производство, чтобы помочь Киеву, они тоже могут столкнуться с военной угрозой.

«Мы продолжим борьбу. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход [военного конфликта] <…> зависит не только от нас», — подчеркнул Скибицкий.

«План по дестабилизации»

По словам Скибицкого, Россия якобы планирует применить «трехуровневый план по дестабилизации» Украины. Ключевым месяцем для этого станет май, утверждает генерал.

«Главный фактор — военный. Хотя Конгресс США с опозданием одобрил увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она доберется до линии фронта», — уточнил Скибицкий.

Вторым фактором, по утверждению замглавы ГУР, станет кампания дезинформации, направленная на подрыв мобилизации и политической легитимности президента Украины Владимира Зеленского, формальный срок полномочий которого истекает 20 мая. Третьим фактором Скибицкий назвал «кампанию России по международной изоляции Украины».