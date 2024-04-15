Швейцария готовится провести в середине июня конференцию, которая призвана запустить процесс мирного урегулирования на Украине. Представители России туда не поедут, но Киев и Запад дали понять, что участие Москвы возможно в будущем. В Кремле, со своей стороны, допустили возвращение к стамбульским договоренностям, но с учетом «новых геополитических реалий». Что о перспективах мирного урегулирования говорят в России, на Украине и за рубежом, — в материале RTVI.

Реанимация стамбульских договоренностей

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу впервые за полтора года поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню и отметил готовность к диалогу по Украине, основой которого могли бы стать стамбульские соглашения 2022 года.

Спустя несколько дней, 11 апреля, президент России Владимир Путин затронул тему стамбульских договоренностей на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле. Он отметил, что российские власти «никогда не отказывались от мирного разрешения споров», и в очередной раз напомнил, что стамбульские соглашения были «выброшены в помойку».

Лукашенко предложил «достать» документ, выработанный по итогам переговоров в Минске и Стамбуле, «положить на стол и двигаться по нему». Путин согласился, что с проектом стамбульских соглашений можно «работать».

«Думаю, Владимир Владимирович, такой момент — меня чутье никогда не обманывало — такой момент, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик на Украине. У военных найдут, как ни странно. Я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», — сказал Лукашенко.

После беседы с Путиным президент Беларуси заявил журналистам, что для Украины и Запада настал «момент сесть за стол переговоров и окончательно договориться», взяв за основу стамбульский договор.

«Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда — в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине», — считает Лукашенко.

В Кремле после встречи двух лидеров уточнили, что стамбульские соглашения могут быть базисом для начала переговоров, но за два года с начала военной операции «произошло много изменений, от которых нельзя абстрагироваться». Речь идет, в частности, о четырех присоединенных территориях, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока ситуация вокруг мирного процесса «никак не поменялась», и отказался обсуждать возможные детали «абсолютно теоретических переговоров». Попытки проводить встречи по урегулированию конфликта без участия России, по мнению Пескова, «вряд ли можно считать рациональными и потенциально способными на результат».

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя высказывания Лукашенко, заявил, что речь шла «не о конкретном документе как об основе для возможных договоренностей», а «о принципах, на которых нужно вести диалог». Если Украина сохранит «недоговороспособность», «то очень трудно представить ситуацию, когда можно будет что-то делать», подчеркнул министр.

Швейцарский мирный саммит и его перспективы

10 апреля правительство Швейцарии официально объявило о планах провести в середине июня конференцию по мирному урегулированию на Украине. Предполагается, что она станет первым шагом на пути к «прочному миру» на Украине.

Подписывать какие-либо мирные соглашения на конференции не планируется, подчеркнула президент Швейцарии Виола Амхерд.

«Цель конференции — создать форум для диалога на высшем уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН», — объяснили в правительстве Швейцарии.

По словам швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса, на мероприятие пригласят представителей более 100 стран. Россия не будет присутствовать на первой встрече, но мирный процесс не может происходить без нее, отметил Кассис.

«С самого начала должно быть ясно, что Россия — рано или поздно — должна быть там, но не обязательно с первого дня», — сказал министр.

Он добавил, что участники предстоящей конференции могли бы «договориться о том, как лучше пригласить Россию» на последующие встречи. Работа предстоит «изнурительная», предупредил глава МИД Швейцарии.

России не будет на саммите в Швейцарии, чтобы она «ничего не заблокировала», но «некоторые стороны переговоров» передадут ей детали мирного плана по итогам обсуждений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это произойдет только после того, как участники саммита сформируют общую точку зрения.

На начальном этапе подготовки к конференции Швейцария провела переговоры со странами G7, Евросоюза и глобального Юга, включая Индию и Китай. Посол КНР в Швейцарии Ван Шитин в марте не исключил участия Пекина в конференции и выступил за скорейшее мирное урегулирование на Украине.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй назвал скорейшее начало мирных переговоров «самой неотложной задачей», поскольку конфликт продолжает углубляться и признаков ослабления напряженности нет. При этом он отметил, что любые мирные переговоры должны признаваться как Украиной, так и Россией.

КНР сама готова предоставить России и Украине необходимые условия для проведения переговоров, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. По его словам, Пекин выступает за созыв международной конференции, «признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для обсуждения всех вариантов мира на справедливой основе».

В России к швейцарскому саммиту относятся скептически. Российское посольство в Берне заявило, что Москва не получала приглашения на конференцию, но в любом случае не приняла бы его, поскольку в основе мероприятия лежит предложенная Зеленским «формула мира». Дипмиссия назвала ее «нежизнеспособной», «ультимативной» и «абсолютно пустой», а мирную конференцию ― «заведомо бесперспективной для реального урегулирования конфликта».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария не может быть ни нейтральной принимающей стороной, ни посредником в мирном урегулировании, поскольку «стоит на позициях Украины» и вводит санкции против России. Предстоящий саммит Захарова назвала «очередной антироссийской авантюрой».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя со своей стороны призвал страны Запада подготовиться к тому, что «очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима».

«План Трампа» и слухи о «договоре Эрдогана»

Бывший президент США Дональд Трамп, снова претендующий на высший пост в стране, не раз утверждал, что завершит конфликт на Украине за сутки в случае своего нового избрания. По данным источников The Washington Post (WP), его план состоит в том, чтобы надавить на Украину и подтолкнуть ее к территориальным уступкам России.

В штабе Трампа это не подтвердили и не опровергли, заявив, что подобные предположения «исходят от неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит или произойдет».

Зеленский, комментируя публикацию WP, назвал «очень примитивной» идею мирного урегулирования конфликта, предполагающую отказ Украины от Крыма и Донбасса.

На фоне обсуждений мирных инициатив в СМИ появились публикации о проекте договора, который якобы продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ, который на Украине уже назвали «попыткой дезинформации» перед швейцарским саммитом, якобы основан на стамбульских договоренностях. План предлагает заморозить конфликт по нынешней линии фронта и гарантировать невступление Украины в НАТО до 2040 года, но не препятствовать ее членству в Евросоюзе.

Согласно публикациям, также предлагается провести в 2040 году референдумы под международным наблюдением на всех подконтрольных России территориях. Еще один референдум ― общеукраинский ― должен определить судьбу внешнеполитического курса страны, пишут СМИ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя эти данные, заявил, что альтернатив «формуле мира» Зеленского нет. Другие предложения, по его словам, нацелены на продолжение военных действий «через замораживание и эскалацию».

Другой советник главы офиса Зеленского, Дарья Заривная, назвала сообщения о «плане Эрдогана» дезинформацией и попытками «сместить фокус фейками» перед саммитом в Швейцарии.

Дипломатический источник ТАСС в Турции заявил, что наличие подобного мирного плана не подтверждено. Но если бы Анкара и выступила с инициативой, «вероятность заключения такого договора практически равна нулю», считает он. Говоря о мирной конференции в Швейцарии, собеседник агентства заявил, что в отсутствие России «говорить о перспективах урегулирования на Украине в обозримом будущем не приходится».

Что говорят военкоры о перспективе мирных переговоров

Прежде чем начать какие-либо мирные переговоры, Россия должна перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Такое мнение высказал RTVI бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

«Вот-вот начнется операция в Харьковской области. Более того, планы по освобождению ДНР никто не отменял. Поэтому в контексте продолжающихся попыток как-то показать, что стороны конфликта цивилизованы и проявляют благоразумие, возможно, подобные разговоры действительно хороши. Но все будет отталкиваться в любом случае от обстановки на поле боя», — считает он.

По мнению Звинчука, на Западе не настроены на мирное решение конфликта и продолжают «кампанию против России руками украинцев до последнего украинца».

«Учитывая [это], я не думаю, что мирные переговоры поставят финальную точку в конфликте. Это может быть некий статус-кво, который достаточно быстро, как те же минские договоренности, сам себя дезавуирует», — заключил аналитик.

По мнению военного волонтера Романа Алехина, военные действия «надоели бизнесу и власти», а последние заявления по поводу возможного урегулирования конфликта ― «это про ускорение принятия решений с той стороны». При этом «целесообразность власти и бизнеса идет вразрез с мудростью народа, который требует полноценной победы», считает Алехин.