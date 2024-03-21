Военный конфликт России и Украины продолжается уже более двух лет. Обе стороны утверждают, что готовы к мирным переговорам, но не могут преодолеть разногласия по условиям. Какие прогнозы о сроках и перспективах завершения боевых действий дают в России, на Украине и в других странах — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин:

Мы хотим разрешать все конфликты и тем более этот конфликт мирными средствами.

Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Мы знаем различные варианты, о которых идет речь, знаем те «морковки», которые нам собираются показывать, для того чтобы убедить нас в том, что момент настал. <…> В данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский:

«Мы встречались много раз (с представителями Конгресса США — Прим. RTVI), они говорят: “Когда? Когда мы закончим [конфликт]? Когда мы победим? Почему так медленно?”»

Он [Путин] представляет угрозу для всего мира и хочет уничтожить НАТО. И он попытается это сделать. Так что, когда мир это поймет, <…> в этот момент [конфликт] закончится.

Президент Чехии Петр Павел:

[Конфликт] на Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей. Может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать этот [конфликт], и тогда [конфликт] закончится.

Мы знаем из его [кандидата в президенты США Дональда Трампа] президентской деятельности, что он человек мира, и сейчас он не скрывает своего мнения, он четко заявил, что его цель — принести мир в российско-украинский [конфликт], мы не хотим ничего, кроме мира и прекращения огня, прекращения этого медленного, бесконечного [конфликта] как можно скорее, насколько это возможно.

Папа римский Франциск:

Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных держав.

Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?

Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, есть много желающих выступить в роли посредников в [конфликте] на Украине. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже.

Глава МИД России Сергей Лавров:

[Конфликт закончится], когда на Украине (которая останется в нашей памяти, пока об этом рано судить) будут соблюдать элементарные нормы международного права, включая уважение прав человека, национальных меньшинств и т.д. <…>

Не хотим видеть разрушенными судьбы русских людей, проживающих на землях своих предков, чтобы им запрещали жить так, как они желают в соответствии со своими традициями, религией, культурой, чтобы их даже подвергали истреблению.

За этих людей мы воюем и будем воевать до тех пор, пока они не будут в безопасности, а их права — полностью уважаться.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто:

Мы почти уверены, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, поскольку Россия сейчас набирает силу и продвигается вперед.

Но тем временем Россия также не может выиграть войну против Запада. Итак, поскольку никто из них не может победить, этот [конфликт] наверняка закончится переговорами. Вопрос в том, когда эти переговоры начнутся, рано или поздно? И чем раньше они начнутся, тем больше жизней будет спасено.

Глава МИД Турции Хакан Фидан:

Невозможно смириться с тем, что в XXI веке в центре Европы умирают или получают ранения около 500 тыс. человек, полностью разрушается инфраструктура крупного государства. Это необходимо как-то остановить. И ради прекращения этого [сторонам] нужно признать необходимость вести переговоры, с этой мыслью надо смириться. Я убежден, что обе стороны исчерпали уже военные методы продолжения войны. <…> Вопрос прекращения огня и суверенитета [Украины] нужно разделить. Пришло время искать иные методы для урегулирования вопроса с прекращением огня.

Что касается 2024 года, то y нас, очевидно, нет оснований ждать развития событий по этому вопросу [о сроках урегулирования российско-украинского конфликта]. Я думаю, это произойдет позже [2025 года] <…>. Сейчас мы не ожидаем этого в ближайшем будущем.

Депутат Госдумы Алексей Чепа:

В ближайшей перспективе шансов на мирное урегулирование не очень много: Запад продолжает свою деятельность по поддержанию конфликта. Со стороны Украины мы видим непрекращающиеся террористические действия, а от лидеров многих западных стран — воинственную риторику.

Я думаю, через несколько месяцев голосов, подталкивающих Запад к дипломатическому, мирному решению, будет больше. Для этого должен произойти перелом в военных действиях. Он уже назрел.

Представитель мэрии Москвы (анонимный комментарий изданию «Верстка»*):

Гнетет ощущение, что “спецоперация” не кончится никогда. Что она точно надолго <…> Хотелось бы этого [окончания военной операции]. Но в ближайшее время я бы не надеялся.

Высокопоставленный федеральный чиновник (анонимный комментарий изданию «Верстка»*):

Конфликт с Украиной продлится еще от трех до пяти лет. Затем всё съедет в статику, а потом и совсем угаснет, будет так, тлеть.

Депутат, связанный с военной сферой (анонимный комментарий изданию «Верстка»*):

Мы будем вести эти боевые действия из траншей еще очень-очень долго. Этот конфликт затянется на годы, помяните мое слово.

Член Совета Федерации (анонимный комментарий изданию «Верстка»*):

Конфликт продлится до 2030 года. Я думаю, до того момента Путин не уйдет. А он и есть лицо СВО. Пока Путин у власти — ни СВО не кончится, ни они, представители Запада, не отступят. Так что мы тут надолго.

Бывший член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, журналист Николай Сванидзе (интервью изданию «Собеседник»):

Конец пока не просматривается. Как бы ни складывалась ситуация на фронте и политическая ситуация в мире, включая любой результат выборов в США, никто не собирается и не соберется cдаваться. Разговаривать также никто пока не хочет. Прежде всего, отсутствует сам предмет для переговоров. Нет пространства для компромисса. При этом ресурсы обеих сторон с учетом иностранной поддержки практически неисчерпаемы.

Если суммировать все эти вводные, мы получаем весьма высокую вероятность того, что СВО может не завершиться ни в этом году, ни в следующем.

И либо не завершится вообще в обозримой временной перспективе, превратившись постепенно в вяло текущий конфликт, либо примирение состоится — усадят их уставшие западники за стол, — но будет чисто формальным, ни одного из факторов конфликта не снимет и только заморозит его ненадолго».

Скорее всего, нам с этим еще жить и жить. Но есть еще одна неприятная новость. Когда бы и как бы это ни закончилось, наши проблемы никуда не денутся. Нам, в отличие от украинцев, никто помогать не станет, никто руку не протянет. Скажут вежливо: мы восхищаемся вашей беспримерной историей и бесподобными духовными традициями, но… Так что, дров никто не принесет. Придется самим. Зима будет долгой.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов