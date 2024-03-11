Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата в президенты США, намерен прекратить финансирование Украины и таким образом остановить российско-украинский конфликт. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому телеканалу M1 после встречи с Трампом.

По его словам, Трамп «не даст ни копейки». «Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончится», — продолжил Орбан.

Трамп «не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев», указал венгерский премьер и отметил, что настало время перевооружить Европу. «Ты должен иметь свою собственную армию, свое собственное вооружение. Мы должны быть способны защитить свою собственную страну», — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан назвал Трампа «первым президентом [США] за долгое время, при котором не было войны». «Мы знаем из его президентской деятельности, что он человек мира, и сейчас он не скрывает своего мнения, он четко заявил, что его цель — принести мир в российско-украинскую войну, мы не хотим ничего, кроме мира и прекращения огня, прекращения этой медленной бесконечной войны как можно скорее, насколько это возможно», — добавил он.

Орбан также отметил, что «американское демократическое правительство, руководство Евросоюза и руководство крупнейших государств — членов ЕС находятся на одной волне — это провоенные правительства». «Дональд Трамп — партия мира, Венгрия — партия мира», — подчеркнул он.

Во время брифинга 11 марта пресс-секретаря Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова Орбана о том, что у Трампа якобы есть «мирный план» по Украине и намерение прекратить финансирование Украины. «Да, мы видели. Но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план. Поэтому что-то конкретное сказать сейчас не представляется возможным», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Трамп встретился с Орбаном 8 марта в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). По итогам встречи Трамп назвал венгерского премьера «фантастическим лидером». Предвыборный штаб Трампа заявил, что обсуждался «широкий круг вопросов, касающихся Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».

О встрече критически высказался Джо Байден. «Вы знаете, с кем он [Трамп] встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, который категорически заявил, что, по его мнению, демократия не работает, он стремится к диктатуре», — отметил Байден.