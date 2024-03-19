Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что его приоритет на посту военачальника — развитие беспилотных систем. Об этом генерал-полковник написал в своем телеграм-канале.

«Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. <…> Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — сообщил Сырский.

По словам главкома, Украина ищет «асимметричные решения», чтобы получить преимущество в зоне российско-украинского конфликта.

Также в числе своих приоритетных задач Сырский назвал обеспечение украинских военных новейшим вооружением. По его словам, особое внимание уделяется в том числе подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), беспилотным системам и автоматизированным системам управления.

Сырский отметил, что украинская армия стремится получить «качественное преимущество над количественно превосходящим противником».

«Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизни наших военных», — добавил он.

В конце февраля Сырский уже затрагивал тему приоритетных задач на посту главкома. В их числе генерал назвал:

  • эффективное использование боевых возможностей вооружения и военной техники для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники;
  • удержание занимаемых позиций и восстановление положения там, где произошел отвод войск.

В начале марта Сырский оценил ситуацию в зоне российско-украинского конфликта как «сложную, но контролируемую». Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM от 11 марта заявил, что положение ВСУ на фронте стало «намного лучше», чем то, которое было на протяжении трех месяцев до этого.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что приоритетная задача российской армии на 2024 год — продолжение военной операции на Украине до полного выполнения ее задач. По словам министра, главная задача Вооруженных сил в 2023 году, заключавшаяся в срыве контрнаступления ВСУ, была успешно выполнена.