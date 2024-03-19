Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что его приоритет на посту военачальника — развитие беспилотных систем. Об этом генерал-полковник написал в своем телеграм-канале.

«Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. <…> Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — сообщил Сырский.

По словам главкома, Украина ищет «асимметричные решения», чтобы получить преимущество в зоне российско-украинского конфликта.

Также в числе своих приоритетных задач Сырский назвал обеспечение украинских военных новейшим вооружением. По его словам, особое внимание уделяется в том числе подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), беспилотным системам и автоматизированным системам управления.

Сырский отметил, что украинская армия стремится получить «качественное преимущество над количественно превосходящим противником».

«Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизни наших военных», — добавил он.

В конце февраля Сырский уже затрагивал тему приоритетных задач на посту главкома. В их числе генерал назвал:

эффективное использование боевых возможностей вооружения и военной техники для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники;

удержание занимаемых позиций и восстановление положения там, где произошел отвод войск.

В начале марта Сырский оценил ситуацию в зоне российско-украинского конфликта как «сложную, но контролируемую». Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFM от 11 марта заявил, что положение ВСУ на фронте стало «намного лучше», чем то, которое было на протяжении трех месяцев до этого.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что приоритетная задача российской армии на 2024 год — продолжение военной операции на Украине до полного выполнения ее задач. По словам министра, главная задача Вооруженных сил в 2023 году, заключавшаяся в срыве контрнаступления ВСУ, была успешно выполнена.