Ситуация на фронте для ВСУ стала «намного лучше», чем была на протяжении последних трех месяцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

BFM TV напомнил, что 19 февраля украинский лидер оценивал положение ВСУ как «крайне тяжелое», поскольку российские войска «рассредоточили максимум резервов» на нескольких направлениях. «Они пользуются задержками в помощи Украине и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия», — объяснял тогда глава государства.

В разговоре с BFM TV Зеленский подчеркнул, что у ВСУ были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, использования российскими военными дальнобойного оружия и большого количества беспилотников.

В то же время Зеленский признал, что ситуация в зоне российско-украинского конфликта может измениться «через месяц или неделю», если ВСУ «не получат достаточной поддержки». По его словам, российские войска опережают украинские «на 20 километров», в связи с чем Киеву необходимы западные поставки дальнобойного оружия.

Комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля допустил возможность отправки войск стран НАТО на Украину, Зеленский заявил, что пока французская армия может оставаться на территории своего государства. Эта позиция может измениться, если Россия «нападет на страну [НАТО]», считает украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают военную помощь Киеву.

Также Зеленский в очередной раз исключил возможность перемирия с Россией. «Для [президента России Владимира] Путина пауза — это кислород. Речь идет не о переговорах, а о способе восстановить свой военный потенциал и обучить молодых призывников», — убежден глава государства.