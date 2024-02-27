По итогам саммита в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании новой коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности, передает BFMTV.

По словам Макрона, несколько европейских стран поставят на Украину «ракеты и бомбы средней и большой дальности». Французский лидер не стал уточнять, о каких государствах идет речь.

«Мы действительно полны решимости делать все необходимое и до тех пор, пока это необходимо», — сказал Макрон и отметил, что по этому поводу был достигнут консенсус.

Президент Франции также не исключил отправку войск на Украину в будущем. По его словам, в настоящее время нет единого соглашения относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, «но в будущем ничего исключать нельзя». Макрон добавил, что этот вариант упоминался.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в свою очередь отметил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня».

Участие в переговорах в Елисейском дворце приняли около 20 европейских лидеров, среди которых представители руководства Финляндии, Польши, Литвы, Дании, Румынии, Германии, Словакии, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Греции, Испании, Австрии, Великобритании, Италии и др. В ходе встречи были достигнуты соглашения о сотрудничестве по таким направлениям:

киберзащита;

коллективное производство на Украине оружия большой мощности и боеприпасов к нему;

«защита государств, которым непосредственно угрожает российское наступление на Украине», в частности, Молдовы;

поддержка Украины на границе с Беларусью не военными силами;

операции по разминированию территории.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что несколько стран НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с этой страной. Премьер Чехии Петр Фиала, в свою очередь, отметил, что «Чешская республика, безусловно, не готовится отправлять военнослужащих на Украину». По его словам, поводов беспокоиться по этому поводу нет.