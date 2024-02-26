Несколько стран НАТО и Евросоюза рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с этой страной. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, существует риск значительной эскалации конфликта на территории Украины.

Фицо выступил перед встречей европейских лидеров в Париже, которая пройдет уже в понедельник, 26 февраля.

«Я ограничусь тем, что скажу, что <…> ряд государств-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск на Украину на двусторонней основе», — сказал он (цитата по агентству Reuters).

Премьер Словакии отметил, что не может сказать, в чем состоит цель отправки военных на Украину. По словам Фицо, сама Словакия не собирается отправлять своих военнослужащих, а от тем, которые будут обсуждаться в Париже, у него «мурашки по спине».

Как напоминает Reuters, Фицо выступает против военной помощи Украине, критики обвиняют его в пророссийской позиции. В НАТО слова премьера Словакии пока не комментировали.

Премьер Чехии Петр Фиала в ответ на просьбу о комментариях по поводу слов Фицо заявил, что «Чешская республика, безусловно, не готовится отправлять военнослужащих на Украину». По его словам, поводов беспокоиться по этому поводу нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля заявил, что ни члены оборонного альянса, ни их союзники не являются сторонами вооруженного конфликта на Украине, напоминает Reuters.

Встреча в Париже

По сообщению агентства, на встрече в Париже по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона соберутся около 20 европейских лидеров. По словам советников французского лидера, поводом для встречи стала «эскалация» со стороны России за последние несколько недель.

«Мы хотим послать [президенту России Владимиру] Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине. Наша цель — разрушить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили, — что он как-то победит», — заявил журналистам на брифинге советник президента Франции.

В конференции в Париже примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьеры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

США будет представлять помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Канаду — министр обороны Билл Блэр. На встрече запланировано выступление украинского президента Владимира Зеленского.

По словам французских чиновников, прошедшая ранее в феврале Мюнхенская конференция по безопасности совпала со смертью Алексея Навального, «самого грозного оппонента» российских властей; настроение на мероприятии было «обреченным и мрачным». Макрон теперь стремится развеять это впечатление.

«Мы не унываем и не мрачнеем. Мы хотим, чтобы Россия это поняла», — сказал советник Макрона, слова которого приводит Reuters.

По его словам, встреча в Париже станет поводом не для объявления о новых поставках оружия Украине, а скорее для дискуссий по поводу усиления координации между Киевом и его союзниками.