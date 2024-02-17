Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». По словам украинского главкома, решение было принято «исходя из оперативной обстановки», а также «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

«Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», — написал Сырский на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*).

О выводе украинских войск из Авдеевки «на заранее подготовленные позиции», согласно «полученному распоряжению», сообщил генерал, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Такое решение он назвал «единственно правильным» в ситуации, когда идет наступление «с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками».

«Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — написал Тарнавский в своем телеграм-канале.

При отходе несколько бойцов ВСУ попали в плен, признал генерал. По его словам, в черте города продолжаются тяжелые бои, идет эвакуация раненых. Украинская сторона перебрасывает в Авдеевку резервы, добавил Тарнавский.

Об отходе из Авдеевки в своем телеграм-канале также заявила 3-я штурмовая бригада ВСУ, которую перебросили туда несколькими днями ранее. «Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается», — заявил командир бригады Андрей Билецкий.

15 февраля представители 3-й штурмовой бригады ВСУ сообщили о «чрезвычайно критической» ситуации в Авдеевке.

«Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад», — заявил Белецкий.

На следующий день, 16 февраля, подразделение назвало Авдеевский коксохимический завод стал «своим новым домом». По словам представителей 3-й штурмовой бригады ВСУ, российская армия непрерывно ведет обстрелы завода из артиллерии и РСЗО, а также штурмует его на бронетехнике.

Бои за Авдеевку

Авдеевка находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. До начала боевых действий на Украине в ней проживало не менее 30 тыс. человек. Активные бои за город начались в октябре 2023 года.

CNN называл Авдеевку «самой насущной задачей», которая стоит перед Сырским.

«В своем первом заявлении после назначения главнокомандующим он, по крайней мере частично, признал необходимость решения этой проблемы», — указывал телеканал.

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что Авдеевка представляет из себя одно из важнейших направлений боевых действий на Украине.

15 февраля военкор ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал в своем телеграм-канале видео с российским флагом у въезда в Авдеевку.

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