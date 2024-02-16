После ухода в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного под Авдеевкой сложилась критическая для украинских военных ситуация, и город могут сдать в ближайшее время. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему это произошло и какие дальнейшие планы могут быть у командования российской армии.

Гордое одиночество верховного главнокомандующего Зеленского

Отставка Залужного, о которой так много говорили, наконец-то произошла. Все обсуждают, хорошо это или плохо для России. Но обсуждать тут нечего. Любая нестабильность на Украине, безусловно, на руку России. Однако как бы ни критиковали решение Зеленского, он остается верховным главнокомандующим, и этим действием он на самом деле стабилизировал свою систему — хотя бы у себя в голове. Он считал, что Залужный — слабое звено, потому что не играет в одной команде.

Основная проблема заключалась в порядке общения украинской власти с западными державами, которые поддерживают Украину, и она была решена. Дело в том, что Залужный имел возможность вести переговоры с ними, минуя Зеленского. Сейчас единственным контактным лицом между Западом и Украиной является сам президент.

Всю полноту власти и решений, принимаемых по поводу того, что будет происходить на поле боя, он взял в свои руки. Это серьезное решение, испытание и риск для него как человека, который никогда не был связан с военным делом.

Почему после отставки Залужного в СМИ и соцсетях началась мощная пиар-кампания ВСУ

Это, скорее, связано той информационной кампанией, которая велась в украинских СМИ с весны 2022 года, когда военно-политическое руководство страны было монолитно. После возникновения конфликта Зеленского и Залужного, этот «краник» для ВСУ, что называется, прикрыли. Поэтому мы в основном видели, как пиарятся СБУ и ГУР. А у Залужного структур, которые бы этим профессионально занимались, не было. Сейчас, когда власть вновь сплотилась, причем малой кровью, «краник» открылся вновь.

Но одно дело — информационное поле, а другое — реальное поле боя. Конечно же, этот конфликт скажется на фронте. Так или иначе процессы, которые протекали в ВСУ при Залужном, необходимо перенаправить, и армию ждет небольшой перезапуск. И российские войска уже пользуются сложившейся ситуацией. Например, в последние дни мы видели существенное продвижение российских вооруженных сил по направлению к Часову Яру, исчисляемое уже не в сотнях метров, а в километрах.

Если Залужный выступал за выравнивание линии фронта и сдачу Авдеевки, то Зеленский считает, что ее надо держать до конца.

Разумеется, для этого нужны подкрепления. С купянского и бахмутского направлений были сняты боеспособные единицы и отправлены туда, чтобы держать ситуацию под контролем, что, как мы видим по последним новостям с фронта, удается из рук вон плохо.

Это не осталось незамеченным для российской армии, и поэтому происходит то, что происходит. Мы видим, что десантники ВДВ очень серьезно продвинулись к Часову Яру. По прямой до города осталось меньше двух километров, и за него, если исходить из логики военных, будет серьезная битва, потому что это самое высокое место Донбасса.

Что происходит под Авдеевкой

В конце января — начале февраля, не афишируя этого, туда была направлена 3-я штурмовая бригада, и шестого февраля, судя по первым некрологам, она впервые вступила в боестолкновение. Это самая боеспособная единица ВСУ: мотивированная, состоящая из ультранационалистов, футбольных фанатов и бойцов спецназа.

Возникает, конечно, вопрос, почему Зеленский решил, что они смогут что-то исправить. Тут нужно иметь в виду, что президент — это все-таки человек, сидящий в кабинете, и для него 3-я штурмовая бригада — буквально икона стиля, которую ему демонстрируют по любой оказии.

Это действительно самое боеспособное подразделение ВСУ, но сейчас оно находится не в лучшей своей форме. Его можно сравнить с бойцом, который провел несколько поединков, — он весь в синяках, побитый. Ему бы белка поесть, поспать и походить на тренировки. Кроме того, это штурмовая бригада, а не бригада, заточенная под оборонительные действия.

Именно для восстановления 3-ю штурмовую сняли с бахмутского направления в конце декабря и отправили в тыл на отдых и пополнение личного состава. Как пишут военные блогеры, пополнение действительно произошло, однако полноценную подготовку эти люди не прошли. То есть сейчас то, что брошено под Авдеевку — это не совсем 3-я штурмовая бригада в том виде, в котором на нее рассчитывали. Спасти ситуацию в Авдеевке она не сможет.

Я думаю, что Авдеевку удерживают до сих пор по нескольким причинам. Одна из них — это позиция администрации Зеленского, согласно которой не может быть победы без жертвенности. Мы видели бессмысленное с военной точки зрения удержание завода Азовсталь в Мариуполе, мы видели Бахмут. Есть и второй, более практический момент — идет подготовка новых линий обороны. Быстро это не делается, особенно зимой.

Третий момент заключается в постоянных опасениях, что сдача Авдеевки будет означать обрушение фронта.

Люди почувствуют неуверенность, начнут сдаваться в плен, бежать, пойдут в отказ еще больше, чем сейчас. Этот психологический момент очень важен для Зеленского, который всю жизнь был артистом. Он прекрасно понимает, что любой человек (и солдат в том числе) исполняющий свою роль, может перегореть, и сдача такого крупного укрепрайона очень негативно повлияет на обстановку на фронте, особенно в ситуации, когда в армии много мобилизованных. И если Залужный выступал за сдачу Авдеевки, то в лице нового главкома ВСУ Александра Сырского Зеленский нашел себе побратима.

Совсем недавно произошло перерезание транспортной артерии, ведущей к южной части Авдеевского гарнизона, на юге города были взяты укрепрайоны на бывшей базе ПВО, укреп «Чебурашка» и Донецкая фильтровальная станция. После этого люди не понимают, что будет делать группировка, оставшаяся без снабжения, находящаяся под постоянным давлением превосходящих сил противника.

Впрочем, ситуация далека от патовой для ВСУ, и группировку войск еще можно вывести грунтовыми дорогами, бросив технику. Это было бы разумным шагом. Возможно, у Зеленского есть надежда на команду Сырского. Они же специалисты по выходу из окружений — из того же «изваринского котла» например. Затея эта чрезвычайно рисковая, но не невозможная. Город не окружен полностью, и еще некоторое время будет продолжаться работа по рассечению этой территории на сектора. Уйти ВСУ еще успеют, если не будет принято откровенно глупое решение стоять насмерть в любой ситуации.

Но здесь, конечно, встает вопрос о том, какие потери они понесут в результате этой смелой, но все же безнадежной операции. Уже сейчас с подачи западных СМИ Сырского называют «генерал-200», намекая на то, что он не считается с потерями. Но здесь он не играет решающей роли. У Залужного было свое мнение, а Сырский является просто исполнителем решений Зеленского, так что обидную кличку логичнее теперь давать ему.

Есть ли резервы у ВСУ

Резервы у ВСУ есть, подготовка идет. Мобилизация проходит ни шатко, ни валко, но все же людей на улицах пока ловить удается. Некоторые и сами приходят по повесткам, хотя, конечно, не в таких количествах, как в начале конфликта. Проблема в другом — в оружии и в том, на сколько его хватит.

Здесь, пожалуй, мы будем ориентироваться на слова Давида Арахамии, участника переговоров Украины и России весной 2022 года и лидера парламентской фракции «Слуги народа», согласно которым боеприпасов у ВСУ осталось на два-три месяца. Скорее всего, он прежде всего имеет в виду артиллерийские снаряды, которых на многих участках фронта у украинцев просто мизерное количество. Украинскую артиллерию почти не слышно — целый день работают одни минометы, о чем сообщали мои источники с фронта.

Второе, о чем говорит Арахамия — скорее всего, боеприпасы для ПВО, поскольку в последний месяц идет серьезный перегруз украинской противовоздушной обороны ударными беспилотниками и подделками под них. Летит такой дешевый фанерный драндулет без боевой части, жужжит и заставляет расчеты ПВО противника тратить на него драгоценные ракеты.

Наконец, давайте взглянем на то, какая техника сейчас находится на линии соприкосновения в Авдеевке. В последних видео, которые выкладывают бойцы из сектора, не видно ни танков, ни БМП Bradley. Бои ведутся, например, на легкобронированных ББМ MaxxPro. Из этого можно сделать вывод, что и с западной техникой ВСУ испытывают сильные проблемы.

Если же прогнозировать ситуацию дальше, то после падения Авдеевки начнет активнее двигаться фронт около Угледара. Тот падет в таком случае гораздо быстрее, чем Часов Яр.

И теперь остается только наблюдать, как проявит себя в этой ситуации команда Сырского.

Готовы ли стороны к переговорам

Действительно, Россия устами Сергея Лаврова четко озвучила свои намерения сесть за стол переговоров и призвала «признать ситуацию на земле». На мой взгляд, тут возможны два варианта: либо остановка боевых действий по нынешней линии фронта, либо требование от Украины передать России все включенные в Конституцию территории. Первый вариант менее выгоден для России. Для Украины оба варианта неприемлемы.

Зеленский, как человек, который очень долго доходит до стадии принятия, до сих пор не может поверить, что США бросят Украину без помощи. К тому же Европа пытается увеличить свою помощь, Германия впрягается по полной, смогли продавить и Венгрию, и Словакию.

Президент Украины продолжает все ту же историю, он давит на США, пытаясь добиться продолжения поддержки. Он считает, что у него это будет получаться даже с приходом Трампа — да и у него просто нет другого варианта. Да, Запад все чаще посылает ему сигналы, что нужно садиться за стол переговоров. Но стадии принятия у него не наступит и после сдачи Авдеевки.

Ведь все это далеко от Киева. Вспомним, что когда российские войска стояли у столицы Украины, он был гораздо более расположен к переговорам. Поэтому ситуация в голове у Зеленского может поменяться коренным образом, если российские военные неожиданно зайдут там, где не ждут — скажем, где-нибудь под Сумами, что существенно ближе к Киеву, чем Донбасс.

Мы не раз видели Зеленского, склонившегося над картой боевых действий. Масштаб у нее достаточно большой, и на его взгляд линия фронта, вероятно, практически не изменилась.

А как приятно посмотреть на левый берег Днепра, где ВСУ продолжают «идти в наступление» в Крынках! Хотя по-настоящему ВСУ в этом «чистилище» засели на ограниченной и не расширяющейся территории, которую стараются удерживать уже несколько месяцев.

Так что если после Авдеевки и Часова Яра российские войска снова зайдут с севера — не для того, чтобы попытаться взять Киев, а чтобы показать Зеленскому, что боевые действия, это не «где-то там в Донбассе» — я ничуть не удивлюсь.

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