Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев в разговоре с RTVI не подтвердил данные о том, что бойцы ВСУ начали вывозить жителей Суджи на территорию Украины. 23 октября такая информация появилась в телеграм-каналах.

«Нет, у меня такой информации нет. Вывозили, может, в первый день, да, было дело. А сейчас мы этого не замечаем, не видим», — сказал Богачев.

Ранее в телеграм-каналах появились публикации, в которых сообщалось о нескольких случаях вывоза жителей Курской области на Украину бойцами ВСУ. В сообщениях, в частности, говорится, что 17-летнюю девушку, которая была героиней репортажа итальянских журналистов, вывезли в украинские Сумы. Также, по данным телеграм-каналов, двух жителей соседнего с Суджей поселка Гончаровка вывезли в Харьков.

В конце сентября глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с августа, когда началось вторжение ВСУ в регион, местные власти получили более 770 заявлений от граждан, чьи близкие пропали. Губернатор добавил, что с тех пор удалось разыскать 268 человек.

«Также за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — отчитался Смирнов.

22 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «Комсомольской правде», что «часть мирных жителей была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна».

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила более тысячи сообщений о пропавших в Курской области гражданах. Сходные данные приводили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Москалькова заявила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число курян, насильно вывезенных из их домов.

«Нам ничего не известно об их судьбе. Это грубое нарушение их прав и международных норм обращения с гражданским населением», — подчеркнула омбудсмен.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В начале сентября в регионе продолжается наступление российских войск, в ходе которого освобождаются населенные пункты, ранее занятые украинскими войсками. По данным Минобороны на 23 октября, с начала вторжения ВСУ потеряли на курском направлении 25,9 тыс. военнослужащих.