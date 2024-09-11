Российские военные телеграм-каналы во вторник, 10 сентября, сообщили о начале контрнаступления ВС России в Курской области. Военнослужащие одного из подразделений в приграничном регионе рассказали RTVI, что подразделения ВДВ и морской пехоты выбили ВСУ из четырех населенных пунктов — Гордеевки, Бяхово, Внезапного и Викторовки.

«Бои за соседние села продолжаются, противник отступает, как только будет уверенный контроль, сообщим про другие села», — сказал собеседник RTVI.

«Значительно продвинулись»

Одним из первых о наступлении ВС России в Курской области сообщил телеграм-канал Mash. По данным канала, российские военные за полтора часа выбили ВСУ из села Гордеевка, а также начали контратаки в районах Апанасовки и Мартыновки.

«В целом за сутки освободили 10+ км территории», — утверждает Mash.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») пишет, что ВС России перешли в контратаку на одном из участков фронта, менее чем за день освободив два населенных пункта и завязав бои еще как минимум в двух.

«Часть подразделений ВСУ на участке оказалась под угрозой окружения, в то время как передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток», — передает «Рыбарь».

Звинчук сообщает, что российские военные ведут контрнаступление на рубеже Гордеевка — Снагость. «К северу от последней российские десантники значительно продвинулись, взяв под контроль подступы к селу и зайдя на его территорию», — указывает эксперт. Военкор Юрий Котенок сообщил, что, по предварительным данным, ВС России освободили Снагость.

В ходе наступления у Снагости были убиты десятки украинских военных, часть сдалась в плен, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Находившиеся в Снагости украинские военные «не сумели удержать натиск» и отошли в направлении Любимовки, а затем в направлении Зеленого шляха, утверждает телеграм-канал “НгП раZVедка”.

«Нанесены массированные артиллерийские и авиационные удары, вертолеты <…> совершили ряд успешных налетов. В настоящий момент продолжается массированная артиллерийская подготовка», — говорится в посте.

По данным «Рыбаря», украинские военные были выбиты с части позиций в Апанасовке и ее окрестностях, а также в районе поселка 10-го Октября. Как пишет Звинчук, в результате российских контратак ВСУ оказались под угрозой окружения в районе поселка Краснооктябрьский.

По информации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские военные были выбиты почти из десятка населенных пунктов. «Во всех поселках продолжается зачистка и закрепление», — говорится в публикации.

В частности, ВСУ были выбиты из Комаровки, Шептуховки и Вишневки, утверждает «Операция Z». «Кроме того наши атакуют у Борок, Погребков и Мартыновки», — передает телеграм-канал.

«Рыбарь» указывает, что в наступлении в Курской области задействованы подразделения 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокенского флота и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. Об участии в операции 155-й бригады морской пехоты также сообщил Апти Алаудинов. «Операция Z» утверждает, что в наступлении среди прочих участвуют Тульская 106-я дивизия ВДВ и некий «крымский десант».

Перспективы развития наступления

Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что наступление ВС России в Курской области будет продолжаться.

«По всей видимости, войска будут ночью закрепляться, бить <…> с воздуха и артиллерией, после чего вероятно дальнейшее движение для сокращения его контроля границы», — предположил автор канала.

Звинчук пишет, что перед командованием ВСУ «стоит выбор» — перебросить в Курскую область резервы с другого направления для удержания позиций в Кореневском районе или провести отвод войск с целью избежать их окружения.

Вероятно, в ближайшие сутки ВСУ потеряют контроль над двумя или тремя населенными пунктами, прогнозирует военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad).

В сводке о ситуации в Курской области от 10 сентября Минобороны России не сообщало о наступательных действиях. В ней говорится об отражении атак ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов .

«Отражены шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными», — сообщается в сводке.