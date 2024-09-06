Месяц назад, в ночь на 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах «бессрочно удерживать» подконтрольную ВСУ территорию региона, а российский лидер Владимир Путин назвал ее «освобождение» «священным долгом». RTVI собрал мнения экспертов о том, когда ВС России смогут вытеснить украинских военных из Курской области и как будет складываться ситуация в приграничье дальше.

Военный волонтер Алексей Живов — RTVI:

Апти Ароновичу [Алаудинову, командиру спецназа «Ахмат»] виднее касательно сроков завершения на Курском направлении. Вполне возможно, что действительно за два-три месяца можно будет решить этот вопрос.

Военный эксперт Михаил Полынков (телеграм-канал «Солдатская правда») — RTVI:

Противника нужно отрезать по границе [Курской области] и уничтожать, чтобы обратно они вернулись или в виде трупов, или по обмену пленными. Другого варианта быть не может. Никакого вытеснения. Думаю, что [это будет сделано] до окончания СВО.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук — Инфо24:

Мы перемалываем резервы [ВСУ], которые подходят из глубины. Эти резервы не обученные, не обстрелянные, поэтому очень многие разбегаются, и целые подразделения бродят по лесам Курской области. Я думаю, что мы уничтожим эту группировку до заморозков.

То есть полное освобождение региона может занять еще два месяца.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев:

Когда будет контрудар наш в Курске? Тогда, когда будут условия. Когда противник выдохнется, иссякнут резервы, когда у него закончатся боеприпасы, а у нас появятся силы и средства, которые его разнесут. <…> Нарастить бы нам еще объемы высокоточных планирующих бомб раз в пять, вообще было бы здорово.

Время начинает работать на нас. Когда можно будет уверенно сказать о «провале авантюры на старых территориях»? Если ничего принципиально нового не произойдет, то недели через две. Что будет считаться провалом? Да хотя бы бестолковое «торчание» [ВСУ] в прежних локациях при условии успешного продолжения наступления ВС РФ на Донбассе.

Военный журналист Роман Сапоньков:

По ситуации в Курской области теперь уже можно сказать, что противник выдыхается. <…> Едва ли у противника хватит резервов на операцию продолжительностью более месяца. Сценарий последующего неизвестен, как и будет ли у нас возможность атаковать.

Политолог Ростислав Ищенко:

Они [ВСУ] прекрасно понимают, что как только утратят инициативу, перестанут давить на российские позиции на курском направлении и на границу в принципе, интерес к теме моментально исчезнет, а затем всю [украинскую] группировку просто и неспешно уничтожат.

Но, конечно, когда активничать (не наступать, а именно активничать, потому что то, что происходит на курском направлении, наступлением назвать невозможно) станет совсем невмоготу, они попытаются как можно дольше удержаться на занятой территории, потому что как только их выбьют назад, они быстро потеряют Сумы.