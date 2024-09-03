Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят «бессрочно удерживать» захваченную территорию в Курской области в рамках украинского «плана победы». Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина не планирует полностью захватывать земли в Курской области и привносить туда украинский уклад и национальные законы.

«На данный момент эта территория нам нужна», — заявил Зеленский.

Украинский лидер утверждает, что территории в Курской области, в которых по-прежнему находятся ВСУ, являются «неотъемлемой частью «победного плана» по прекращению военного конфликта». Зеленский также добавил, что представит этот план США и другим западным партнерам Украины.

По словам украинского президента, Вашингтон не знал об операции в Курской области, поскольку план вторжения держался в строжайшем секрете даже в самой Украине. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии», а в эффекте неожиданности.

Глава государства отметил, что украинское контрнаступление провалилось в 2023 году во многом из-за того, что было слишком разрекламировано и широко анонсировано. Это позволило российским войскам время подготовиться к атаке и обороне, добавил Зеленский.

Как пишет издание, Киев утверждает, что якобы контролирует более тысячи квадратных километров в Курской области.

Военный эксперт Борис Рожин 2 сентября писал в своем телеграм-канале, что площадь территориального контроля ВСУ в Курской области оценивается равной 956 квадратных километров.

Вторжение украинских войск в Курскую область началось утром 6 августа. Согласно данным Минобороны, боевые действия в приграничных районах региона по-прежнему продолжаются. За время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 9300 военнослужащих, уточняли в российском оборонном ведомстве.

Президент России Владимир Путин пообещал дать «достойный ответ» на вторжение ВСУ в Курскую область. Песков говорил, что ответ на атаку «обязательно будет», отметив, что «речь не идет об отдельном решении».

29 августа The Economist писал, что темп наступления ВСУ в Курской области замедляется. Спутниковые снимки «дают наиболее очевидное подтверждение стабилизации» фронта, говорится в материале.

По словам американского аналитика Брэди Африка, на востоке и западе Курской области всего в 16 км от предполагаемых украинских позиций появились протяженные российские укрепления. Темпы их возведения журнал сравнивает со скоростью появления так называемой «линии Суровикина», сыгравшей важную роль в остановке контрнаступления Украины в 2023 году.

Зеленский в ходе пресс-конференции 27 августа заявил, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Украины и является лишь одной из его частей. Среди других пунктов плана он называл стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира и мощный пакет принуждения России к окончанию боевых действий по дипломатическому пути.