Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы, касающиеся продолжающихся боевых действий и перспектив завершения вооруженного конфликта. В частности, украинских корреспондентов интересовали цели вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Главное из заявлений Зеленского — в материале RTVI.

Об операции в Курской области

Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Украины, который в ближайшее время будет продемонстрирован действующему президенту США Джо Байдену.

«Этот план подготовлен. Думаю, будет справедливо, если я этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в плане, или нет», — объяснил президент (цитата по украинскому изданию «Зеркало недели»).

По словам Зеленского, Курская область — лишь одно из направлений «плана победы». Второе направление — это «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира», третье — «мощный пакет принуждения России к окончанию [боевых действий] по дипломатическому пути». Четвертое направление — экономическое, заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что план будет представлен не только Байдену, но и кандидатам в президенты США — демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. Киев не знает, кто станет новым президентом США, а выполнить этот план «очень хочется», объяснил глава Украины.

О завершении конфликта

По мнению Зеленского, российское руководство «не хочет окончания [боевых действий]» дипломатическим путем, поэтому «не то, что компромиссы, а диалог вообще на сегодня бессмысленный».

«[Президент России Владимир Путин] готов к якобы дипломатическому решению, но нам надо отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, что наигрывать ему это нельзя», — утверждает Зеленский (цитата по «Зеркалу недели»).

Он добавил, что атака на Курскую область «очень сильно помогла» в том, чтобы призывов к компромиссам стало меньше.

Одновременно Зеленский выразил уверенность, что завершение конфликта будет достигнуто путем переговоров. «Конечно, все закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога», — считает украинский президент (цитата по «РБК-Украина»).

При этом Зеленский опроверг информацию СМИ о том, что наступление ВСУ на Курскую область якобы сорвало секретные переговоры Киева и Москвы под эгидой Катара. Он заверил, что это не связанные друг с другом вещи, пишет «Страна.ua».

О втором мирном саммите

По словам Зеленского, украинская сторона должна быть готова к проведению второго Саммита мира к ноябрю. Страны-участницы этого саммита полагают, что присутствие российских представителей на мероприятии может положить конец конфликту, отметил украинский президент.

«И мы подготовим план. И представители России, если они захотят присутствовать на втором саммите, они будут присутствовать», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Если Россия откажется от участия, то большое количество стран может также отказаться от присутствия на саммите, полагает Зеленский.

О применении F-16

По словам украинского лидера, Украина уже применяла западные истребители F-16 для отражения массированной атаки в ночь на 26 августа.

«F-16 дали очень хороший результат», — сказал глава государства (цитата по «Зеркалу недели»).

Он поблагодарил партнеров Киева за предоставленные истребители.

Об украинском оружии

Зеленский также сообщил, что Украина успешно опробовала первую отечественную баллистическую ракету.

«Было испытание положительное первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский отметил, что колебался, следует ли сообщать эту информацию, но хотел, чтобы была «оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях». Деталей о ракете он не раскрыл.

О задержании Павла Дурова

Говоря о задержании во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Зеленский признался, что не знает деталей этого дела.

«На сегодняшний день это никак не влияет на то, что Telegram работает в Украине. Наша политика — мы работаем как страна ЕС», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

О российском газе

Продлевать истекающее в конце 2024 года соглашение с «Газпромом» о транзите газа Украина не будет, заявил Зеленский. В то же время он дал понять, что продолжение транзита российского газа через Украину возможно, если о нем договорятся с Москвой компании из европейских стран.

«Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, будем рассматривать их просьбу», — отметил президент (цитата по «Стране.ua»).

О кадровых изменениях в правительстве

Зеленский анонсировал на пресс-конференции кадровые перестановки в украинском кабмине.

«Что касается правительства, мы в диалоге с премьер-министром, у нас много есть исполняющих обязанности. <…> Я думаю, что в ближайшее время мы уже сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде все это проголосовать. Вы все эти изменения увидите, дайте немного времени», — сообщил он (цитата по «Стране.ua»).

Об украинских беженцах

Зеленский отметил необходимость вернуть уехавших украинцев домой, но «без принуждения». По его словам, нужно вернуть из-за границы 7,5 млн человек.

«У нас 10,8 млн пенсионеров. И если мы не вернем 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков — у нас серьезный вызов: как кормить наших пенсионеров», — сказал Зеленский (цитата по агентству «УНИАН»).

По мнению Зеленского, нужно создать условия для того, чтобы люди хотели вернуться. «С ними надо общаться. Я знаю, что есть процент людей, которые просто не могут найти работу. Прежде всего это касается Польши и Германии, где большинство наших украинцев», — добавил он.

Говоря о возвращении мужчин, он отметил, что другим государствам «политически не очень выгодно» заявить, что они отправляют украинцев домой, поскольку поддерживать их «очень дорогостояще».

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения», — сказал он.

Татаров с Малюком «убивали чеченцев»

Отвечая на вопрос о возможном увольнении замглавы офиса президента Украины Олега Татарова, Зеленский заявил, что тот вместе с нынешним главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком «убивал чеченцев» в Киеве в начале вооруженного конфликта.

«Это знают и США, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве, пока вас тут не было. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?» — сказал глава Украины.

Как отмечает «Страна.ua», Татарова «регулярно атакуют активисты, связанные с западными структурами, требуя его увольнения». Зеленский таким образом дал понять, что не намерен его увольнять.