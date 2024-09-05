Путин назвал последствия атаки ВСУ на Курскую область и предупредил об ответе

Противник атакой на Курскую область пытался отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у него ничего не получилось, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин. По его словам, Киев несет очень большие потери, что чревато для него разрушением фронта и утратой боеспособности ВСУ.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — сказал глава государства.

По словам Путина, Вооруженные силы России «стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий».

Глава государства также отметил, что «противник несет очень большие потери — и в живой силе, и в технике». «Сейчас не буду перечислять, министерство обороны дает эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. И это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях. А потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил [Украины], чего мы и добиваемся», — пояснил он.

Также президент назвал «очень опасными терактами» удары ВСУ по Курской АЭС и предложил им представить последствия зеркального ответа.

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — предупредил Путин.

Он также заявил, что ВСУ попыткой атакова приграничные регионы России серьезно ослабили себя на других направлениях, а российская армия ускорила наступление — территориальные приобретения исчисляются квадратными километрами.

«Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в эти приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции», — указал он.

По словам Путина, у России «давно не было таких территориальных приобретений».

«Вот позавчера только, например, группировка „Восток“ прямо в один удар треугольник захватила — 7 на 5 км. Очень успешно действует и группировка „Центр“ на донецком, на покровском направлении. Там тоже приобретения уже исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами: 4 на 5, 3 на 5 и так далее», — пояснил президент.

Он также отметил, что число желающих служить в Вооруженных силах России по контракту на фоне атаки Украины на Курскую область резко увеличилось.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны России на 3 сентября, с начала атаки украинские войска потеряли более 9,3 тыс. военнослужащих. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Киева, который будет представлен президенту США Джо Байдену. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на его слова сказал, что Россия достигнет поставленных целей военной операции, несмотря на заявления Киева о «плане победы».

Накануне, 4 сентября, замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области «решающие» для хода боевых действий на Украине. По его словам, у ВСУ есть резерв и ресурс, которым они пытаются нанести еще один удар, но вся линия на фронте у украинской армии «посыпалась». В то время как российские бойцы, как отмечает Алаудинов, «пошли уже вперед».