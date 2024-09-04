Бои в Курской области «решающие» для хода боевых действий на Украине, заявил в разговоре с ТАСС замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, в этом году СВО завершится.

«Больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию. <…> Я считаю, что Бог затуманил разум и блоку НАТО, и их [украинскому] руководству, и Америке таким образом, что они собрали все свое боеспособное и закинули сюда [в Курскую область] для того, чтобы мы в одном месте смогли нанести им такой сокрушительный удар, за счет чего лишить их основного ресурса», — считает Алаудинов.

Он отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть резерв и ресурс, которым они пытаются нанести еще один удар, но вся линия на фронте у украинской армии «посыпалась». В то время как российские бойцы, по словам Алаудинова, «пошли уже вперед».

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО. Россия выйдет из этой СВО победителем», — заявил глава «Ахмата».

Рабочая и прогнозируемая обстановка

Апти Алаудинов признался, что в первые дни сражения обстановка в Курской области была очень тяжелой, однако сейчас она «рабочая и прогнозируемая». По его оценка, ВСУ долго «не вытянет» на этом направлении, поскольку за три недели они уже понесли «ощутимые потери и в технике, и в живой силе».

По словам Алаудинова, для вторжения ВСУ привлекли свои самые подготовленные и оснащенные западной техникой подразделения. Он добавил, что в наступлении на Курскую область с украинской стороны было задействовано много иностранцев.

«Все вооружение, которое у них только было, — это все было направлено на курское направление для того, чтобы этими силами зайти уже на территорию Курска, взять атомную станцию, которая находится непосредственно под Курском, в Курчатове», — пояснил Алаудинов.

Глава «Ахмата» уточнил, что таким образом украинская сторона хотела заставить Россию снять силы с других участков фронта, а также «заставить пойти на переговоры на своих условиях». Однако ни одна единица техники российской армии не была снята на других участках, за счет чего «донецкое направление уже пошло вперед», утверждает Алаудинов.

«Блок НАТО воюет с нами»

Отвечая на вопрос о том, кто управляет войсками Украины, Алаудинов призвал «перестать себя тешить иллюзиями, что мы воюем с украинской армией», и понять, что «блок НАТО воюет с нами непосредственно через украинские формирования».

«Мы должны реально проснуться, понять, что мы воюем против Североатлантического альянса. Только в этом случае мы сможем дать тот реальный отпор, которого заслуживает и Украина, и они», — убежден Алаудинов.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. По данным российского Минобороны на 3 сентября, с начала атаки украинские войска потеряли более 9,3 тыс. военнослужащих. В конце августа Зеленский заявил на пресс-конференции, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Украины, который будет представлен президенту США Джо Байдену. Песков в ответ на его слова сказал, что Россия достигнет поставленных целей военной операции, несмотря на заявления Киева о «плане победы».