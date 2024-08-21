Российская Служба внешней разведки имеет достоверную информацию о том, что четыре страны НАТО участвовали в подготовке и проведении атаки украинских военных на Курскую область, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

В заявлении спецслужбы говорится, что «западные кураторы» Украины, положение которой на фронте в последнее время ухудшилось, активно подталкивали ее к тому, чтобы переместить боевые действия на российскую территорию. Это делалось якобы для того, чтобы «спровоцировать всплеск антиправительственных настроений» и №раскачать внутриполитическую ситуацию» в России.

В СВР уточнили, что подготовкой и проведением атаки на Курскую область занимались спецслужбы США, Великобритании, Польши и Германии. В частности, по версии российской разведки, участвующие во вторжении подразделения Вооруженных сил Украины (СВУ) проходили предварительную подготовку и «боевое слаживание» в британских и немецких учебных центрах.

«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — рассказали во внешней разведке.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что немаловажную роль при подготовке вторжения в Курскую область играл расчет на создание «медийного шума». Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов утверждает, что США серьезно давят на Германию, чтобы побудить ее усилить военную поддержку Украины или, по крайней мере, не снижать ее объемы.

Американский историк и бывший преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин заявил, что Украина «не посмела бы» самостоятельно, без консультаций с Западом, напасть на Курскую область. «Американцы следят за всем, что происходит на линии соприкосновения, постоянно, круглосуточно», — убежден эксперт. Он добавил, что для США сейчас, перед президентскими выборами, крайне активно создать «иллюзию успехов» Киева, чтобы оправдать затраты на его поддержку и дальнейшие ассигнования.

По словам итальянского политолога Джузеппе Майелло, нет сомнений в причастности стран Запада к вторжению ВСУ в Курскую область. При этом он считает саму операцию «стратегическим просчетом», а гипотезу о том, что захват российских территорий сможет упрочить положение Украины на переговорах, — «полным заблуждением».

Ранее The Economist утверждал, что Киев планировал нападение на Курскую область без согласования с Западом. По данным издания, главком ВСУ Александр Сырский, якобы оказавшись на грани увольнения, решил организовать это нападение, чтобы продемонстрировать свою компетентность. В статье говорилось, что в качестве возможной мишени для атаки рассматривалась также Брянская область.

Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джек Уотлинг в колонке для газеты Guardian предупредил, что вторжение в Курскую область создает для Украины риски в долгосрочной перспективе, поскольку оттягивает на себя внушительные ресурсы — как человеческие, так и технические.