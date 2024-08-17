Войдя в Курскую область, ВСУ «трансформировали отношение международных партнеров», но при этом в долгосрочной перспективе повысили «военные риски» для самой Украины. Таким мнением в колонке для британской газеты The Guardian делится старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джек Уотлинг.

По его словам, украинские военные сумели по контрасту с «неумолимой потерей территорий» на других направлениях показать «образ динамичного фронта», но «этот новый нарратив обманчив».

Уотлинг напомнил, что для наступления в Курской области Украина, и без того страдавшая от нехватки личного состава для ротации, «собрала то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и бросила на новое направление».

«Есть предел тому, как далеко эти силы могут продвинуться, то есть им придется вскоре окопаться, если они хотят удерживать территорию до переговоров», — прогнозирует эксперт.

Как только исчезнет динамика, российская армия выстроит укрепления, подтянет артиллерию и новые силы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), говорится в колонке.

«В краткосрочной перспективе операция оттянула на себя российские авиабомбы, но это временно. У России достаточно людей и техники», — рассуждает Уотлинг, давая понять, что ответные возможности Украины неочевидны.

По его словам, ВСУ «оголили» свой оперативный резерв и теперь вынуждены будут «бороться за затыкание брешей» в линии фронта. Это позволит российским войскам уверенно продолжать продвижение к Покровску, Торецку и другим городам, которые скоро опустеют, а их защита окажется очень ресурсоемким делом, предупредил британский эксперт.

Еще одной серьезной долгосрочной проблемой «курской операции» для Украины он назвал потерю вооружения, резервы которого ограничены.

«Эта операция означает, что критически важные транспортные средства и персонал, необходимые для наступления, задействованы преждевременно. Таким образом, операция ограничивает будущие возможности ВСУ», — считает Уотлинг.

По его словам, в широком смысле «военное положение Украины остается нестабильным, а осень выглядит политически сложной». Эксперт предупредил, что Киеву надо искать баланс, готовясь к потере критически важных западных поставок и не теряя при этом способности продолжать борьбу.

Ранее высокопоставленный источник в Киеве заявил американскому телеканалу NBC News, что операция со вторжением на российскую территорию готовилась больше года. Он не уточнил, рассматривался ли вариант проникновения в другие регионы, кроме Курской области.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил NBC News, что украинские войска намерены уничтожить объекты военной инфраструктуры на территории Курской области, но оккупировать ее и захватывать Курскую атомную электростанцию не собираются.