Украине срочно нужны новые солдаты, но многие мужчины, напуганные жестокими боями и обновленным законом о мобилизации, отчаянно пытаются избежать призыва. Украинский политолог Владимир Фесенко констатировал, что у властей нет иного выбора, кроме как ужесточать мобилизационные мероприятия, учитывая ситуацию на линии фронта. Неспособность пополнить ряды ВСУ может привести Украину к поражению, пишет NBC News.

По словам Фесенко, у многих украинцев возник «когнитивный диссонанс»: они хотят победы своей страны, но так, чтобы их самих или их близких не призывали в армию. «Кто-то пытается бежать за границу, кто-то скрывается», — сказал политолог.

25-летний киевский юрист на условиях анонимности рассказал NBC News, что многие мужчины стали паниковать даже при виде людей в форме на городских улицах. «Начинаешь думать, что кто-то сейчас мобилизует тебя против твоей воли», — пояснил он.

После принятия нового закона о мобилизации, понизившего призывной возраст с 27 до 25 лет, собеседник NBC News попал под призыв.

«Я люблю свою страну. Я жертвую деньги на нужды украинской армии. Но, к сожалению, я не очень готов воевать на передовой, потому что у меня нет опыта и, наверное, морально я не готов кого-то убивать, даже если это кто-то русский», — поделился молодой человек.

На третий год боевых действий Украина стала испытывать нехватку личного состава в своих Вооруженных силах. В начале российской военной операции добровольцы выстраивались в очередь, чтобы попасть на фронт, но теперь «этот пыл утих, и нехватка бойцов стала проблемой, которая может решить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить поддержку Запада», пишет NBC News.

«Нужна большая мобилизация». После чего закончится военная операция на Украине?

Издание приводит в пример видео, снятое в Харькове, жители которого устроили драку с военными, пытавшимися забрать призывника на улице. Территориальный военкомат, комментируя ролик, заявил, что офицеров «агрессивно спровоцировали», хотя в кадр это не попало.

NBC News запросило в Сухопутных войсках Украины комментарий по поводу видео и того эффекта, который подобные ролики оказывают на общественность, но не получило ответа. Командующий этим родом войск генерал Александр Павлюк ранее возмущался тем, что «вырванные из контекста» видеозаписи и критика в адрес военкомов служат «пищей для российской пропаганды».

Эти ролики также вызывают панику среди украинских мужчин, констатирует NBC News. Представитель украинской Пограничной службы Андрей Демченко в апреле заявлял, что с начала российской военной операции 30 граждан страны погибло при попытке пересечь западную границу по реке Тисе (в Румынию) и через горы. Эти побеги часто организуют недобросовестные люди, которые берут тысячи долларов за переход, предупреждал силовик.

Демченко сообщил NBC News, что уклонисты также пытаются незаконно пересечь границу на обычных контрольно-пропускных пунктах, используя поддельные документы, пытаясь дать взятку пограничникам или прячась внутри автомобилей.

Параллельно, отмечает издание, Украина предпринимает попытки вернуть сбежавших за границу военнообязанных и отправить их на фронт. NBC News рассказывает историю 39-летнего Антона, который до начала военной операции работал водителем грузовика в Германии, а потом решил остаться в Европе:

«Сейчас он находится в Ирландии и говорит, что не планирует возвращаться в Украину ни сейчас, ни после окончания ***** [военной операции]. Антон, который не хочет называть свою фамилию, чтобы власти не могли его выследить, сказал, что чувствует ответственность только за благополучие своей семьи. “Мне больше не перед кем отвечать”, — сказал он».

35-летний разработчик программного обеспечения из Киева рассказал NBC News, что весной 2024 года, еще до принятия нового закона о мобилизации, уехал с Украины в Португалию. Он отказался уточнить, легально ли пересек границу, но признался, что эмигрировал из страха перед призывом в армию на фоне историй о том, как «вербовщики» ловят мужчин на улицах. Такой подход, по словам украинского айтишника, «не вызывает желания защищать страну».

Мужчина заявил, что, не имея военного опыта, принесет свое родине больше пользы, ежемесячно жертвуя тысячи долларов на армию и поддерживая экономику Украины налогами, которые платит из-за границы, а не сидя в окопе.

В Минобороны Украины сообщили NBC News, что информация о том, сколько мужчин сейчас служат в армии и сколько еще нужно мобилизовать, является государственной тайной. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Минобороны попросило призвать еще 500 тысяч человек.

В этом плане Россия может задействовать «гораздо более глубокие резервы», констатирует NBC News, напоминая, что в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года было набрано 300 тысяч человек, а потом еще более сотни тысяч — путем вербовки контрактников.