Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Павлюк призвал украинцев «найти в себе мужество» вступить в армию и подчеркнул, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся». Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации», — заявил Павлюк.

Ситуацию на фронте он назвал «непростой», но «гораздо более прогнозируемая и контролируемая», чем в начале военной операции на Украине. Сейчас, по его словам, у Киева есть западное вооружение и талантливые командиры, но не хватает людей.

«Техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не полетит. Подразделения должны обновляться», — пояснил он.

Кроме того, Павлюк задался вопросом: «Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять?». По его словам, негативное отношение украинцев к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) недопустимо.

«Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь», — отметил военачальник.

Он признал, что система ТЦК не идеальна, в том числе в ней есть случаи превышения должностных полномочий, однако «правоохранительные органы оперативно реагируют» на них. «Мы это осознаем и работаем над ее совершенствованием», — добавил Павлюк.

Он также призвал всех граждан Украины «держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы».

В конце марта Павлюк раскритиковал украинцев, которые морально поддерживают «уклонение от защиты Украины», а также публикуют видео с «вырванным из контекста содержанием».

«Из тогдашнего единства и сплоченности наше пространство новостей и обсуждений так скатилось (а точнее, оскотинилось!) не без помощи наших замечательных блогеров и свободных медиа», — писал он в своем телеграм-канале.

Павлюк подчеркнул, что опубликованные в интернете кадры вроде «упаковки в бус» «принципиально не содержат [информации о том], что именно поведении героев материала привело к таким последствиям».

«Прежде чем поделиться «вопиющим сюжетом о нарушении прав» и тяжкой судьбе «бедняжек», стоит спросить себя: кому это на самом деле помогает одержать победу? <…> Точно что не Украине», — заключил Павлюк.

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