Военное командование и Генштаб ВСУ предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. По его словам, окончательного решения о мобилизации пока не принято.

Зеленский заявил, что предложил военным доработать мобилизационный план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но также демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

«Я пока не увидел там демобилизации», — заявил украинский лидер.

Как уточняет «Страна.ua», Зеленский имеет в виду законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде. Согласно этому документу: призывный возраст для мобилизации снижается с 27 до 25 лет;

женщин обяжут встать на военный учет наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекать их к службе во время военного положения;

срочная службу в армии отменяется, вместо нее вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев;

права уклоняющихся от мобилизации будут ограничены;

военное командование обязуется проводить обязательную ротацию: на линии соприкосновения боец должен находиться не более трех месяцев.

По словам украинского президента, также нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление <…> Мы не можем потерять самых смелых людей, их моральное состояние», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что мобилизация до полумиллиона украинцев приведет к расходам в размере около 500 млрд гривен (примерно $13 млрд).

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