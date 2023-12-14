В зоне боевых действий на Украине находится 617 тыс. российских военных, сообщил президент России Владимир Путин на объединенной пресс-конференции и прямой линии.

«Протяженность линии соприкосновения — свыше 2 тыс. км, в зоне боевых действий находится группировка в 617 тыс. человек», ― сказал глава государства.

Ранее в ходе пресс-конференции 14 декабря Путин назвал численность мобилизованных и добровольцев. По его словам, с осени 2022 года в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек, из них 244 тыс. находятся в зоне военной операции.

По контрактам на добровольной основе набрано 486 тыс. человек, добавил президент. По его словам, с учетом срока действия контрактов и службы добровольцев «всех вместе будет под полмиллиона человек до конца года».