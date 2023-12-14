В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на «чувствительный» вопрос о возможности проведения нового этапа частичной мобилизации. «Зачем нам мобилизация?» — заявил он.

Глава государства напомнил, что в ходе начавшейся осенью 2022 года частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек.

«Поначалу было много иронии, смешков, им прилепили название «мобики». Отлично воюют ребята, 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уж не говорю про ордена другого достоинства», — заявил Путин.

По его словам, сейчас в зоне проведения военной операции находится около 244 тысяч мобилизованных. «Сформированы полки по облуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов», — сообщил президент.

Путин напомнил, что после частичной мобилизации началась «достаточно широкая кампания по привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе», целью которой было «к концу года набрать 400 тысяч человек с небольшим». В результате, заявил президент России, набрано 486 тысяч человек.

«И поток мужчин, которые готовы защищать интерсы Родины с оружием в руках, не сокрашается — по полторы тысячи человек ежедневно [набирается] по стране», — утверждает Путин.

Он заявил, что с учетом срока действия контрактов и службы добровольцев «всех вместе будет под полмиллиона человек до конца года». В таких условиях, дал понять глава государства, мобилизация не потребуется.

Нынешняя прямая линия президента России — первая с начала военной операции на Украине. В 2022 году ни она, ни традиционная большая пресс-конференция не проводились.