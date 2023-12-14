В Гостином дворе Москвы началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая в 2023 году совмещена с прямой линией. После начала военных действий на Украине ни одно из этих мероприятий не проводилось.

Модераторами выступают пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и корреспондент телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

Вопросы, адресованные главе государства, принимались по телефону, СМС, через приложение и сайт «Москва Путину», в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», также можно было записать видеообращение. Прием вопросов начался 1 декабря и продолжается вплоть до окончания прямой линии. По данным на 13 декабря кол-центр принял более 2 млн звонков и сообщений.

По словам Дмитрия Пескова, часть вопросов президенту касается военной операции и «непростой международной обстановки». Отличительной чертой нынешней прямой линии он назвал «проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента, вокруг его выдвижения в качестве кандидата в президенты». Также россиян интересуют «предметные вопросы», связанные с экономикой, социальные темы и предстоящие выборы, добавил представитель Кремля.