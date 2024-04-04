В то время как президент Украины Владимир Зеленский заявляет о том, что в России якобы планируют мобилизацию 300 тысяч человек, в кругах российской власти обсуждается необходимость взятия Харькова для обеспечения безопасности Белгородской области. Спецкор RTVI Алексей Сочнев размышляет о том, к чему это может привести, а также о других возможных направлениях для крупного наступления российской армии.

Взять Харьков

Источником новостей о скором штурме Харькова являются украинские и русскоязычные СМИ Прибалтики. Это они, со ссылкой на свои источники, сообщают, что такой план у России есть, и на границе с Харьковской областью якобы концентрируется российская группировка войск (около 100 тысяч человек), которая пойдет брать город. Официально же в украинской военной разведке (ГУР) заявили на днях, что все это — лишь информационный вброс.

Впрочем, после масштабного предвыборного нападения сил ГУР на Белгородскую и Курскую области и постоянных обстрелов Белгорода в российском руководстве вновь начала обсуждаться идея создания «санитарной зоны» на границе с Украиной. Но это не означает, что Харьков будут обязательно брать. Если проанализировать слова Путина, то мы поймем, что он вовсе не горит энтузиазмом делать это — создание «санитарной зоны» для него действительно является вынужденной мерой. Это, если можно так сказать, элемент торговли — мол, ребята, либо вы это дело прекращайте, либо нам придется заставить вас это сделать.

Но у лидеров общественного мнения, депутатов и экспертов сразу же заработала фантазия, и «санитарная зона» вдруг превратилась в идею занять Харьков. По крайней мере, такие мысли часто можно услышать в эфире центральных каналов телевидения. Действительно, Харьков — главный источник опасности для Белгорода, ведь это огромный город, в котором легко можно спрятать достаточно большое количество военных сил и техники, заниматься перегруппировкой и наносить удары. Эксперты вполне всерьез стали обсуждать вопрос о том, что «санитарная зона» без занятия Харькова просто не получится. Однако еще раз проговорю: тема эта возникла с подачи Украины, никаких подтверждений намерений с российской стороны нет и никаких маневров у границы с Харьковской областью не наблюдается.

Если развить идею о возможном наступлении армии России именно на Харьков, то в ней есть и другие причины, помимо создания санитарной зоны, — например, занятие города позволит в скором времени прекратить боевые действия. Это мое мнение. Объясню почему: прежде всего, это ключевой город для Украины, который был ее столицей несколько лет. Я считаю, что на Украине есть три таких города: Киев, Харьков и Одесса. Потеря любого из них если не ставит крест на существовании самой страны, то делает бессмысленной дальнейшую борьбу. После такой утраты украинское руководство однозначно вынуждено будет пойти на переговоры, а российское вполне может заявить об удачном завершении военной операции.

Есть ли у российской армии силы и средства для взятия Харькова

Чтобы взять Харьков, его надо окружить, отрезать от важных военных узлов в соседних городах (Чугуев, Дергачи, Мерефа и Змиев) и только после этого проводить штурмовые действия. Таких операций российская армия за время боевых действий еще не проводила. «А как же Мариуполь?» — спросит читатель. Харьков город-миллионник, Мариуполь — нет. Мариуполь, за счет стремительного прорыва российских войск вглубь территории на юге, был практически сразу окружен и оказался в тылу российской группировки. Гарнизон Мариуполя отрезали от путей снабжения. Его рассекли на несколько частей и быстро зачистили, а дальнейшую эпопею с сидением в подвалах «Азовстали» все помнят.

Харьков — город приграничный, что дает ложную уверенность в легкости операции, но не более того. В 2022-м году была попытка его охвата малыми силами, но она уперлась в серьезное сопротивление и неспособность блокировать города вокруг него. Сейчас о стремительности речи вообще не может идти.

Подводя итог, можно предположить, что российская армия в состоянии начать такую операцию, резерв войск на это есть, но все-таки она под большим вопросом, и я скорее ставлю на то, что она маловероятна.

С другой стороны, параллельно с этим мы увидели сильнейшие ракетные атаки по Харьковской и Сумской областям. Они начались после предвыборного рейда ГУР на Курскую и Белгородскую области, который закончился сразу после первой массированной ракетной атаки на Харьков и Сумы. Харьков лишился света.

Возможно, из-за этого украинские СМИ и считают, что Россия готовится к наступлению на город. Но это вполне можно объяснить и тем, что мы наблюдаем элемент создания той самой «санитарной зоны» — лишение приграничных населенных пунктов Украины мощностей, а значит и технологических возможностей продолжать набеги на Белгородскую область.

Гражданское население Харькова начало массово уезжать. Это, в свою очередь, развяжет руки российским военным, и они смогут наносить по Харькову удары совсем другого характера. Пока армия ограничивается точечными ударами.

Есть ли силы и средства у ВСУ, чтобы удерживать Харьков? Прикрыть небо над городом Украина не в состоянии, но превратить его в еще один Бахмут вполне способна. Причем на оборону Харькова ВСУ могут перебросить серьезные силы, которые сейчас удерживают рубежи вокруг Купянска. Ими Киев вполне может пожертвовать. Уровень и подготовка бойцов ВСУ на этом направлении говорит сама за себя: если под Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой, Марьинкой и на Запорожском направлении российская армия движется вперед, то на Купянском участке ВСУ свели к нулю продвижение российских войск. Штурмы села Синьковка и бои вокруг него идут больше полугода.

Может ли российская армия снова пойти на Киев

Остаются еще два направления, которые бы могли поставить точку в боевых действиях. Это позволило бы сделать взятие Одессы или Киева.

Про Киев скажу сразу, потому что тут даже раздумывать нечего. Его взятие — это самая фантастическая идея, которая до сих пор есть у некоторых людей, не до конца понимающих, что вообще происходит. Украинская столица еще больше, чем Харьков, а это значит, что даже для попытки взяться за нее всерьез нужна большая мобилизация и существенное увеличение количества военной техники российской группировки, — причем в разы. Плюс, российская армия уже не сможет рассчитывать на внезапность и так легко воспользоваться дорогами, как это было в феврале 2022 года при заходе через чернобыльскую зону отчуждения.

Вокруг Киева в 2022-м году, после ухода российских войск, были построены самые серьезные оборонительные линии на Украине. Так что прогулка не будет легкой. Плюс, такая попытка в очередной раз мобилизует украинское население, поднимет его боевой дух и воодушевит на сопротивление. Этого ли результата хочет добиться российское руководство, когда сейчас как раз наблюдается упадок всего вышеперечисленного?

Биться придется примерно так же, как сейчас бьются около Авдеевки — за каждое село, за каждый куст, за каждый овраг, за каждый пруд и кладбище. Для того чтобы получить хотя бы перспективу взятия Киева, нужно только тут собрать минимум миллионную группировку войск. Так что лучше и думать об этом забыть.

Как можно взять Одессу

Остается Одесса. Тут есть интересный момент. Ключевым городом Украины ее называет Илон Маск. По его мнению, у международного бизнеса не будет никакого интереса к Украине после потери черноморских портов. Это основной транспортный канал для перевозки сельскохозяйственной продукции, удобрений и всего прочего. Никакие самолеты, никакие железные дороги не имеют такой проходимости.

Поэтому ценность Одессы для Украины Маск обозначил верно. После ее падения Украина просто никому не будет нужна. Кстати, если взять этот тезис на вооружение, становится понятен неожиданный выбор президента Франции Макрона, который заявлял, что Франция может высадить десант для защиты Одессы.

Зайти на нее как в прошлый раз через Николаевскую область уже не получится. Россия контролирует левый, низкий берег Днепра, и чтобы вернуться в Херсон, нужно штурмовать эту реку и завоевывать более высокие позиции. Это нереально и катастрофически — и с точки зрения потерь, и с точки зрения времени, которое на это уйдет.

Для России остается единственный путь, идя по которому она не только ничего не потеряет, но будет скорее приобретать. Упомянем один важный момент: Запорожская область является с юридической точки зрения частью России, а значит наступление здесь идет ей только в плюс, поскольку таким образом будет происходить и занятие внесенных в Конституцию территорий, и продвижение в сторону Одессы.

Вспомним историю Великой Отечественной войны. Тогда Одессу взяли не через Херсон и не с берегов, а именно со стороны Запорожья. Поэтому если российское командование планирует наступление, то логичнее всего проводить его именно в Запорожской области, в сторону города Орехов с выходом в дальнейшем на само Запорожье — или точнее севернее, в местах, которые в Великую Отечественную войну служили переправой на правую сторону Днепра.

Это далекий, но, по иронии судьбы, самый близкий путь к Одессе. При этом в любой момент можно остановиться и сказать, что российская армия занимается лишь освобождением Запорожской области, внесенной в российскую Конституцию. Иных путей на Одессу нет.

Без мобилизации не обойтись

Конечно же, все перечисленные возможности — по сути своей наполеоновские планы, то есть требуют серьезной подготовки. Сейчас мы в России, как и люди занимающиеся OSINT на Западе, не наблюдаем подготовки к большому наступлению на киевском, харьковском или запорожском направлениях.Все российские силы сосредоточены под Донецком, где они буквально бьются за каждый куст.

Чтобы взять Часов Яр теми темпами, которые мы видим сейчас, придется ждать конца лета. Да, этот город — потенциальный плацдарм для начала битвы за Краматорско-Славянскую агломерацию. Но в любом случае, даже если в какой-то момент удастся занять всю территорию ДНР и ЛНР, это не приведет к прекращению сопротивления со стороны Украины.

Не исключаю, что более реалистичен вариант, при котором Путин и Шойгу не пойдут ни на один из вышеизложенных планов наступления, чреватых риском новой мобилизации (ее, судя по резким заявлениям, побаиваются проводить). А спецоперация будет продолжаться так, как мы ее видим сейчас, с продавливанием позиций ВСУ по всем участкам фронта, и увеличением российской группировки там, где ВСУ проседает.

В Кремле явно ожидают решительного политического удара по Киеву со стороны США после президентских выборов.

Время же работает против Киева. Чрезмерные эмоции в западных и украинских СМИ, подогреваемые Владимиром Зеленским, — про штурм Харькова, критическую нехватку вооружения, приближающий прорыв фронта, вынужденную сдачу территорий и новую мобилизацию в России 300 тысяч человек, — играют в итоге злую шутку с Украиной. С одной стороны, алармизм необходим, чтобы раскачать денежные кошельки на Западе и получить необходимую военную помощь, с другой — все это серьезно бьет по психологическому и эмоциональному состоянию общества и военнослужащих, травмирует и создает ощущение неизбежной близкой катастрофы.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.