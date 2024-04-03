Россия к июню готовится дополнительно мобилизовать еще 300 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — цитирует Зеленского агентство «Интерфакс-Украина».

Глава государства отметил, что Украина в ответ готовит свою мобилизацию. При этом он не дал четкого ответа на вопрос о том, сколько новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в 2024 году, заверив лишь, что их будет меньше 500 тысяч.

«Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать. Полмиллиона нам не нужно», — добавил Зеленский.

В конце 2023 года украинский лидер говорил, что в Генштабе Вооруженных сил Украины предлагали мобилизовать 400-500 тысяч человек.

Заявление президента Украины RTVI прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Зачем слушать Зеленского, человека, который давно уже не в адеквате? У нас система комплектования Вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь, задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — заверил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов тоже утверждает, что предпосылок для введения частичной или полной мобилизации нет. «Клоуну верить — это все равно, что новости узнавать на базаре, на рынке. Российская Федерация — самодостаточная страна, у нас очень мудрое и сильное руководство, и мы сами разберемся внутри своей страны», — сказал он RTVI в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с RTVI пояснил, что в России «никакой мобилизации» не будет, поскольку такой потребности сейчас нет.

«Потому что та потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт», — заявил он.

Сообщения о новой волне мобилизации

Российские власти многократно опровергали информацию о возможности новой волны мобилизации. В начале марта в соцсетях и мессенджерах начал распространятся приказ якобы за подписью министра обороны Сергея Шойгу о дополнительном призыве 300 тыс. граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации с 25 марта 2024 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал этот документ «полнейшим бредом» и «фейковым, высосанным из пальца документом».

В конце марта издание «Верстка»* со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны России планирует в ближайшее время отправить в зону боевых действий еще 300 тысяч человек через «скрытую» мобилизацию. По данным издания, в первую очередь, власти сконцентрируют внимание на резервистах, а также на гражданах, пребывающих в запасе.

Комментируя эту публикацию, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с RTVI назвал мобилизацию «попросту нецелесообразной» на сегодняшний день. Он отметил, что российские Вооруженные силы укомплектованы людьми, которые добровольно подписали контракт, и этого количества, по его словам, «хватает».

Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 марта, отвечая на вопрос, потребуется ли дополнительная мобилизация для создания «санитарной зоны» у границ Белгородской области, заявил, что подобные утверждения «полная глупость».

После теракта в «Крокус Сити Холле» украинский МИД и западные СМИ выступили с утверждением, что вооруженное нападение на концертный зал в Подмосковье может быть использовано как предлог для объявления новой волны мобилизации в России.

В Минобороны России 3 апреля заявили, что с конца марта фиксируется существенный рост желающих заключить контракт для участия в военной операции на Украине. По данным ведомства, за последние десять дней такие контракты подписали около 16 тысяч граждан.

В министерстве отметили, что наплыв желающих поступить на службу по контракту вызван терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 144 человека, более 550 пострадали. Ведомство сопроводило публикацию роликами, в которых мужчины связывают заключение контракта с вооруженным нападением на концертный зал.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов