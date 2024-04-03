В Москве и других городах России наблюдается рост числа желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы — более 100 тыс. человек с начала 2024 года. Об этом 3 апреля сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Ведомство отчиталось, что ежедневно в пункты отбора на военную службу по контракту приходят до 1,7 тыс. человек.

Как утверждает Минобороны, с конца марта фиксируется существенный рост желающих заключить контракт для участие в военной операции на Украине. По данным ведомства, за последние 10 дней такие контракты подписали около 16 тыс. граждан.

Минобороны указало, что наплыв желающих поступить на службу по контракту вызван терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 144 человека, более 550 пострадали.

«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство сопроводило публикацию роликами, в которых мужчины связывают заключение контракта с вооруженным нападением на «Крокус».

«Ситуация с «Крокус Сити», детей убивали… На следующий день пошел в военкомат, подал заявление. Оформили меня на базу, сейчас подписал контракт на год. <…> Пора прекращать всё это безобразие. Просто сделаем задачу, всё спокойно», — говорит на видео Руслан Кудык из города Белокуриха Алтайского края.

В конце марта, незадолго до начала весеннего призыва, издание «Верстка»* сообщило, что у воинских частей есть «план по минимальному числу заключенных контрактов», в связи с чем перед ними стоит задача «уговорить определенное число срочников на службу в армии по контракту». Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал эту информацию «ерундой» и «хайпом».

«Это наши недрузья пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — заверил депутат.

Сообщения о новой волне мобилизации

После теракта в «Крокус Сити Холле» украинский МИД и западные СМИ выступили с утверждением, что вооруженное нападение на концертный зал в Подмосковье может быть использовано как предлог для объявления новой волны мобилизации в России. В российских СМИ и военных телеграм-каналах слухи о мобилизации циркулировали и до теракта в «Крокусе», в том числе в связи с заявлением министра обороны Сергея Шойгу о создании двух армий и 30 соединений до конца 2024 года.

В частности, 22 марта издание «Верстка»* выпустило статью, в которой утверждается со ссылкой на источники в Минобороны, администрации президента и региональных правительствах, что в российскую армию якобы планируется набрать 300 тыс. человек. Комментируя эту публикацию, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с RTVI назвал мобилизацию «попросту нецелесообразной» на сегодняшний день. Он отметил, что российские Вооруженные силы укомплектованы людьми, которые добровольно подписали контракт, и этого количества, по его словам, «хватает».

В начале марта в соцсетях и мессенджерах начал распространятся приказ якобы за подписью министра обороны Сергея Шойгу о дополнительном призыве 300 тыс. граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации с 25 марта 2024 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал этот документ «полнейшим бредом» и «фейковым, высосанным из пальца документом».

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов