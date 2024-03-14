С приближением выборов президента России в соцсетях появились слухи и фейки о якобы подготовке новой волны мобилизации. Что говорят о возможности проведения мобилизационных мероприятий представители власти, эксперты и военкоры, а также какие события происходят на фоне этих заявлений — в материале RTVI.

Фейковый «приказ Шойгу»

В начале марта в соцсетях и мессенджерах стала распространяться фотография документа, который преподносится под видом приказа, подписанного министром обороны Сергеем Шойгу 6 марта и предназначенного «для служебного пользования». В тексте так называемого распоряжения утверждается, что с 25 марта 2024 года в России якобы будет объявлен дополнительный призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В «приказе» говорится, что не позднее 1 июня 2024 года «представители военных комиссариатов» должны организовать призыв 300 тыс. граждан в рамках мобилизации. Контроль за выполнением «распоряжения» в документе возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС России.

Телеграм-канал «Война с фейками» отметил, что «приказ» преимущественно распространяли с аккаунтов, имеющих признаки ботов. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал документ фейковым и высосанным из пальца. По его словам, никакой мобилизации не планируется.

«Это полная ерунда, подделка, которая изготовлена в подвалах ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины. — Прим. RTVI). Надо спокойно на это реагировать», — сказал депутат.

«Приказ» содержит в себе несколько признаков фейка, пишет «Агентство»* со ссылкой на юриста Евгения Смирнова:

военные комиссары не организуют призыв по мобилизации,

главное организационно-мобилизационное управление Генштаба не уполномочено заниматься контролем подобных приказов,

отметка «Для служебного пользования» поставлена с нарушением требований положения, регулирующего обращения с информацией для служебного пользования.

Похожий «приказ», также якобы за подписью Шойгу, уже появлялся в соцсетях осенью 2023 года, причем преимущественно в украинских. Если сейчас в фейковом документе идет речь о призыве на военную службу 300 тыс. человек, то тогда этот показатель был скромнее — 200 тыс. Этот «приказ» Картаполов также назвал фейком и «полной ерундой».

РИА Новости со ссылкой на аналитиков пишет, что перед выборами президента России в мессенджерах и социальных сетях искусственно создается паника среди граждан. На этом фоне активизируются мошенники, которые в том числе предлагают купить «круглосуточную защиту» от мобилизации и доступ «к базам данным ФСБ» с перечнем лиц, которым закрыт выезд за границу.

События, прямо или косвенно связанные с мобилизацией

Появление Единого пункта призыва в Москве

Во время весенней призывной кампании 2024 года в Бутырском районе Москвы заработает Единый пункт призыва, сообщила коалиция юристов и правозащитников «Призыв к совести». Он расположится рядом с уже функционирующим Единым пунктом отбора на службу по контракту. Официально о начале работы нового пункта призыва столичные власти пока не объявляли.

«Призыв к совести» утверждает, что в новый пункт уже приглашают по повесткам граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, в том числе студентов последнего курса, которые не подлежат призыву в весенне-летнюю кампанию.

В сообщении правозащитников указывается, что с 1 апреля московским призывникам собираются присылать электронные повестки, которые могут поступать через Госуслуги или mos.ru. О подобных планах юристы «слышали зимой от военкомов и призывников». Минобороны, Минцифры и московские власти не делали официальных заявлений о рассылке электронных повесток с 1 апреля.

«На базе единого пункта призыва могут ввести систему цифрового учета. Призывники рассказали, что на Яблочкова собирают их личные дела со всех военкоматов Москвы. <…> Вероятно, в Москве решили сделать отдельную систему, чтобы ускорить процесс», — допускают правозащитники.

Отдельно «Призыв к совести» отметил, что Единый пункт призыва может освободить ресурсы военкоматов для мобилизации запасников в случае объявления «новой волны».

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета — он регламентирует создание единого цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным. Согласно закону, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуг». Также поправки запрещают гражданам, подлежащим призыву на военную службу, выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат. В Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Однако Путин поручил использовать единый реестр военнообязанных и электронные повестки уже во время осеннего призыва 2024 года.

Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе при мобилизации

В начале февраля Минобороны России представило законопроект, который предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе для мобилизованных и контрактников в период мобилизации, военного положения или военного времени. Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст в период мобилизации составит 70 лет, а для остальных — 65 лет. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года.

Через несколько дней после публикации законопроекта он исчез с портала проектов нормативных правовых актов. Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с РИА Новости заявил, что авторы инициативы решили уточнить «формулировку в действующей редакции».

Россияне подлежат мобилизации до достижения 50 лет. С 2024 года эта планка будет постепенно повышаться; на 2024-2028 годы запланирован переходный период. Согласно принятому в 2023 году закону, предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда повышается с 35 до 40 лет, рядовых военнообязанных второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также будет повышаться предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для россиян в званиях старших офицеров — до 65 лет (раньше в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — до 60 лет (ранее — 55 лет), для обладателей других званий — до 55 лет (ранее — 45 лет). При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранится на уровне 70 лет.

МИД Израиля предостерег граждан от поездок в Россию из-за риска призыва в армию

Министерство иностранных дел Израиля 7 марта выпустило предостережение для своих граждан касательно поездок в Россию из-за риска призыва на военную службу.

«Гражданин Израиля, также имеющий российское гражданство, который въезжает, находится или будет оставаться на территории Российской Федерации <…>, подчиняется законодательству и нормативным актам России, включая решения, касающиеся призыва граждан в российскую армию, а также требований для въезда и выезда из страны. <…> Граждан Израиля просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Новая мобилизация: мнения за и против

Военные корреспонденты и блогеры считают, что мобилизация необходима из-за тяжелой ситуации на фронте и рисков начала «большой войны с НАТО». Однако есть и противоположные мнения.

Военкор РИА Новости Александр Харченко:

«Война против НАТО окончательно сплотит наше общество. Нам слишком долго говорили об этом по телевизору. И если мы увидим натовцев на поле боя, то многочисленные идеологические закладки в наших мозгах выстрелят одномоментно.

Русский народ долго запрягает. И сейчас [президент Франции Эмманюэль] Макрон может сорвать ручник. Война окончательно превратится в народное сопротивление. С такими вводными мы запросто сможем провести и вторую и третью волну мобилизации».

Военкор Юрий Котенок:

«Волнует подготовка резервов. Без мобилизации добровольцы не бесконечны. Линия фронта требует живой силы. Кубинцев и «ШтормZ» может не хватить».

Бывший боец ДШРГ «Русич» Евгений Рассказов (ТопаZ):

«Сейчас по всей линии фронта ведутся очень тяжелые бои. Происходит именно то, о чем я вам писал, когда все праздновали провал украинского наступления. Сейчас мы находимся в их положении, потому что имеем дело с аналогичной нашей линией обороны, благодаря чему несем тяжелые потери. Всё это происходит на фоне сильнейшего дефицита человеческого ресурса, потому что остро необходимая мобилизация так и не была проведена».

Какие еще доводы приводят Z-спикеры и политики в пользу мобилизации — читайте здесь.

В то же время основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в интервью RTVI заявил, что проведение мобилизационных мероприятий в России не требуется. По его словам, частичная мобилизация была объявлена, поскольку указания властей по набору добровольцев «не исполнялись должным образом». Сейчас же, указал Звинчук, в одной только Москве «сформировано несколько частей-накопителей, куда прибывают люди, получают обмундирование и ждут своей отправки группами на фронт». «Там постоянно находится 3-4 тыс. человек», — отметил основатель «Рыбаря».

Аналогичного мнения придерживается военный обозреватель «Новой газеты» Валерий Ширяев:

«Я думаю, можно обойтись без мобилизации. Это Украине нужно мобилизацию сейчас проводить, там идут разговоры обо всем этом. А Россия пока без этого прекрасно может обойтись», — сказал эксперт в интервью RTVI.

Позиция властей

Российские официальные лица последовательно отрицают возможность проведения новой мобилизации. Президент Владимир Путин последний раз касался этой темы на пресс-конференции в декабре 2023 года. Тогда глава государства и верховный главнокомандующий заявил, что «на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».

Последние заявления высшего военного руководства на тему мобилизационных мероприятий были сделаны осенью 2023 года. В Минобороны и Генштабе тогда заявили, что отсутствие планов по дополнительной мобилизации связано с тем, что Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции на Украине.

В ноябре члены Госдумы и Совфеда раскритиковали заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что после президентских выборов в России якобы может начаться «тотальная мобилизация».

«Тотальная мобилизация даже не обсуждается нигде. Ни в Министерстве обороны, ни в Государственной думе, ни где-либо еще», — сказал тогда RTVI зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

Он заверил, что «тотальная мобилизация» в России — это «что-то из области фантастики».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизационных мероприятий, в рамках которых было призвано 302,5 тыс. человек. Военкоматы продолжают набор за счет добровольцев и контрактников, заявляли в Минобороны.

Отдельного указа о завершении частичной мобилизации не было, тогда как указ о ее объявлении продолжает действовать. Как утверждали в Кремле, это связано с тем, что документ предусматривает не только призыв, но и «другие мероприятия» и «функции, необходимые для Министерства обороны».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов