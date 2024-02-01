Российские власти продолжают уверять, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. В Госдуме утверждают, что этого удается избежать за счет выполнения плана по набору контрактников. Однако с января в Z-пабликах стали вновь рассуждать о неизбежности мобилизации и даже называть возможные сроки. Что говорят об этом политики, эксперты и военкоры — в материале RTVI.

Что говорят о мобилизации Z-блогеры и политики

В доводах военно-патриотического крыла довольно четко прослеживаются четыре ключевые задачи, которые, по мнению его представителей, могут и должны быть решены через новую мобилизацию.

1. Замена мобилизованных первой волны

С начала 2024 года года на эту необходимость указал автор популярного военного телеграм-канала «Рыбарь», экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук.

В посте от 10 января он назвал ротацию мобилизованных одним из «неудобных вопросов, которые сейчас остро стоят в обществе», и раскритиковал ответ председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Тот в интервью «Фонтанке» предложил вспомнить Великую Отечественную войну и представить, что сказал бы Иосиф Сталин в 1942 году на просьбу «отпустить тех, кого в 41-м призвали».

«Нельзя упирать на важность освободительной войны и проводить параллели с ВОВ, если у нас до сих пор СВО — это что-то далекое, не касающееся всех и каждого», — написал Звинчук.

Позднее автор Z-канала «Vault 8. Убежище №8» (около 14 тыс. подписчиков) уже напрямую написал о необходимости мобилизации с целью замены тех, кого призвали осенью 2022 года.

Он подчеркнул, что их пора заменить «из-за достижения пределов прочности психики и здоровья». По мнению блогера, в противном случае даже при отсутствии других возможных угроз российская группировка войск на Украине столкнется с падением боеспособности, «особенно в плане наступления».

Автор канала высказал мнение, что мобилизацию стоило бы провести сразу вслед за президентскими выборами, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.

«Наши расчеты, основанные на нашем же опыте, таковы: вторую волну частичной мобилизации объявлять именно с военной точки зрения целесообразно в апреле-мае. Сразу после выборов», — написал он.

По его логике, если провести мобилизацию весной, то, с учетом времени на качественную подготовку, полная замена мобилизованных состоится только в конце сентября-октябре — ко второй годовщине частичной мобилизации.

В Z-каналах неоднократно высказывали возмущение тем, что из мобилизованных первой волны делают «козлов отпущения», а также упрекали остальных граждан в том, что они живут «как будто в состоянии мирного времени».

2. Наращивание численности ВС для проведения наступлений

На эту потребность указал 11 января телеграм-канал «Два майора», критикуя вслед за «Рыбарем» депутатов и чиновников, которые проводят параллели между нынешней военной операцией на Украине и Великой Отечественной войной.

Авторы канала пишут, что в 1943 году в одной только Киевской наступательной операции было задействовано больше людей, чем сегодня имеется у России на всей линии соприкосновения.

«А на территории Белоруссии в 1944 году в ходе легендарного “Багратиона” участвовало 1 миллион 670 тыс. солдат и офицеров. Так что решительно не понимаем, каким образом в дальнейшем собираются решать задачи СВО», — сказано в посте.

В похожем контексте тему мобилизации затронул сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ru» от 29 января. На первый же вопрос, когда Россия сможет выйти на границы новых регионов в рамках СВО, он ответил, что для этого нужно нарастить группировку войск.

«Должны произойти важные изменения в Вооруженных силах России. С моей точки зрения, потребуется увеличение численности личного состава. Необходимо численное превосходство над противником. У них народу много, там повальная мобилизация. У нас такого нет. Тема не модная, о ней никто вспоминать не любит. Все предпочитают говорить о контрактной службе. Можно решить вопрос и так», — заявил Рогозин.

В декабре 2023 года автор канала «Vault 8. Убежище №8» поспорил с «некоторыми политиками и СМИ», рассуждающими о том, что в 2024 году Россия проведет «победное наступление» и «проложит себе сухопутный коридор в Приднестровье, заберет Одессу и Николаев, а также Харьков».

«Кем? Ладно, на вопрос “чем?” более-менее можно ответить, потому что промышленность заработала, худо-бедно работает. Снарядов, правда, по-прежнему нехват везде, кроме Авдеевки. Вопрос: кем? Вывод, мой личный: до второй волны [мобилизации] на эту тему даже мечтать не будем», — заключил военный блогер.

3. Обеспечение готовности армии к «плохим» сценариям

Z-блогер Александр Картавых прямо предупредил своих подписчиков о якобы грядущей в конце лета 2024 года мобилизации, полагая, что сценариев, при которых она «крайне вероятна», — десятки. Среди них он назвал возможность удвоения численности Вооруженных сил Украины или присоединения к ним поляков.

По мнению Картавых, то, что мобилизация в принципе «есть в планах», читается между строк в призыве патриарха Кирилла запретить мобилизацию отцов с тремя детьми, о чем глава РПЦ заявил 23 января.

«Более того, она [мобилизация] вполне вероятна. И наверху об этом известно. Поэтому соломку стелят заранее, подводя правовую базу. Чтобы потом, когда надо будет донабираться — уже все было и работало. Вы тоже стелите соломку и будьте готовы. Скорее всего к концу лета», — выдвинул версию блогер.

По его логике, весна после президентских выборов будет «по лайту», а затем «события начнут идти каскадом».

4. Мобилизация всего населения для работы на нужды СВО

Идею, которую уже давно высказывают военкоры и Z-активисты, в январе снова озвучил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Чиновник, отвечающий за доставку гуманитарных грузов от региона на фронт, мечтает, «чтобы абсолютно все жители России сегодня жили лишь одним — специальной военной операцией».

«Когда я слышу выступления больших людей, которые сидят в Москве, о том, что скоро это все закончится, что скоро мы победим, я в это не верю просто. <…> Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше?

Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет. И это нужно для одного единого — чтобы как можно быстрее мы закончили начатое», — сказал Лежнев в аудиосообщении в телеграм-канале 25 января.

Мобилизация-2024: прогнозы экспертов

Российские эксперты, а также украинские чиновники и западные аналитики считают, что после президентских выборов вероятность мобилизации возрастет.

Признаки этого они видят в первую очередь в ужесточении законов, связанных с призывом и мобилизацией, и даже в том, что происходит в российской экономике.

Аббас Галлямов*, политолог, бывший спичрайтер президента Владимира Путина (комментарий в рамках проекта ОВД-Инфо* «Как теперь»):

«После выборов, я уверен, в течение буквально месяца-полутора-двух проведут [мобилизацию]».

Сергей Кривенко*, бывший член Совета по правам человека при президенте России («Как теперь»):

«В условиях продолжающейся [военной операции] власть после выборов вынуждена, наверное, будет либо усилить вербовку, либо все-таки проводить мобилизацию. Ну, по всей видимости, проводить мобилизацию, потому что других источников и ресурсов для пополнения Вооруженных сил нету.

Вся динамика изменения законов, связанных с призывом на срочную службу, мобилизацией и контрактниками, она в последний год идет только на ужесточение. Отлаживаются все процессы, связанные с учетом военнослужащих, создается единый реестр всех, кто находится в запасе, — а это десятки миллионов человек, чтобы о них были актуальные данные. <…> Можно ожидать еще дальнейшего ужесточения с тем, чтобы закрыть все щели, все выходы».

Екатерина Шульман*, политолог (ОВД-Инфо*):

«Вероятность мобилизации после выборов повышается. Из этого не следует, что она произойдет, но ее вероятность выше, чем в любой другой период до этого.

Если объявляется мобилизация, то мобилизационные предписания рассылаются в электронном виде. К этому времени уже существует база военнообязанных и такая координация между базами ведомств, которая позволяет закрыть выезд паспортам, привязанным к соответствующему аккаунту на Госуслугах. Идея состоит в том, чтобы не закрывать границы вообще для всех, а чтобы запретить выезд вот этому паспорту. Вот вы военнообязанный, вы в базе, вы получаете повестку через Госуслуги, против вас загорается огонечек, и когда вы со своим паспортом пытаетесь покинуть пределы Российской Федерации, то у сотрудника ФСБ на пограничном контроле соответствующий огонечек тоже загорается. Такой замысел.

Насколько это все будет работать, мне неизвестно, точно так же, как неизвестно, будет ли вообще нужда в том, чтобы это заработало. Но мы видим по президентским поручениям, что он торопит Минцифры в создании и в наладке работы этой электронной базы».

Ольга Романова*, глава фонда «Русь сидящая»* (заявление в эфире украинского «24 канала»):

«Конечно, мобилизация рано или поздно грядет. <…> Путину нужно двигаться дальше. Конечно, будет новая мобилизация. Пока, может быть, она не коснется столиц, но то, что будут набирать дальше, это безусловно. <…>

Пока перед выборами им неохота никого запугивать. Пока у них есть резерв в виде заключенных, тысяч 120-150 еще можно поднабрать. Есть еще резерв в национальных окраинах и среди тех, кто недавно получил российское гражданство».

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (цитата по «Укринформу»):

«Что касается новой волны мобилизации, такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после выборов президента РФ. Сейчас продолжаются постоянные мобилизационные мероприятия, касающиеся рекрутинга <…> и привлечения заключенных. То есть все эти практики в России продолжаются».

Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (Bild):

«Если выборы [в России и Беларуси] пройдут гладко, может произойти ужесточение внутренней и внешней политики обоих государств. Например, в России может произойти новая мобилизация. Но 2024 год может оказаться для Путина не таким гладким, как предыдущие годы его правления».

Алекс Исаков, экономист Bloomberg по России:

«Российская стратегия по привлечению контрактников [большими деньгами], вероятно, была рассчитана на краткосрочный конфликт. По мере того как он затягивается, работодателям в условиях нехватки рабочей силы остается поднимать зарплаты до уровня военных выплат.

Государству придется выбирать — либо еще больше увеличить расходы на армию, либо смириться с сокращением притока добровольцев, либо сделать серьезный упор на новой частичной мобилизации».

Мобилизация и планы наступления: что пишут военкоры и СМИ

Западные СМИ также связывают вероятность мобилизации в России с возможными планами весенне-летнего наступления, целью которых, как косвенно подтверждают сами российские военкоры, могут стать не только границы четырех присоединенных регионов, но и Харьков с его областью.

С начала года военкоры активно призывают «брать Харьков», чтобы защитить Белгород от обстрелов со стороны Украины, подобных ракетной атаке 30 декабря 2023 года, в которой погибли 25 человек.

Военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал 21 января аудиосообщение полковника запаса Геннадия Алехина, бывшего пресс-секретаря командующего Южным военным округом, с рассуждениями о том, что надо вести диалог с населением юго-востока Украины, в том числе Харькова и Харьковской области, ввиду перспективы дальнейшего продвижения российских войск. Сладков написал: «Речь идет о подготовке населения Харькова и области к приходу России».

Военкор Юрий Котенок в телеграм-посте от 26 января указал, что «Харьков — в приоритете, но не зимой».

«Весенне-летняя операция-2024 должна пройти под знаком северного-северо-западного направления. Я бы настаивал на линии Харьков — Чернигов — Сумы. Охват, перерезание. Есть логистическая возможность быстро перебросить силы. Даже силами одного корпуса можно сделать так, что противнику мало не покажется», — пишет Котенок.

В середине января газета Financial Times написала со ссылкой на анонимных представителей украинских силовых структур, что летом Россия может планировать крупномасштабное наступление с целью выхода к границам Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Собеседники не исключают, что может быть также новая попытка взятия Харькова и даже Киева.

В анализе американского Института изучения войны (ISW) говорится, что «основным фактором завершения российских наступательных действий часто является ограничение в наличии живой силы и боеспособных соединений».

«Неясно, сможет ли нынешняя российская кампания “скрытой мобилизации”, которая в значительной степени опирается на набор добровольцев и мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение персонала, необходимого <…> во время активизации российских наступательных усилий», — сказано в оценке ISW.

Стокгольмский центр восточноевропейских исследований (SCEEUS) в отчете от ноября 2023 года рассуждал, что для России средством достижения победы или мирного соглашения на условиях Москвы остается преимущество в численности войск.

«Только резкий прирост вооруженных сил может дать России шанс получить решающий перевес на боле боя и, как следствие, добиться решения конфликта на условиях Кремля», — считают в SCEEUS.

В анализе отмечалось, что всеобщая мобилизация (в отличие от нынешнего набора на добровольной основе) «представляется вероятной», и называли две причины:

принятые в 2023 году меры, «чтобы обеспечить быстрый и гладкий переход к концепции массовой мобилизации»;

300-летняя привычка армии России концентрировать человеческие и материальные ресурсы только через разные формы мобилизации.

Что говорят о мобилизации российские власти

Власти в России последовательно отрицают информацию о возможности проведения новой мобилизации, хотя в своих заявлениях обычно делают оговорку, что таких планов нет «на сегодняшний день». Президент Владимир Путин сделал соответствующее заявление на декабрьской пресс-конференции: «На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».

Аналогичную позицию озвучил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Вижу, что сил на фронте в данный момент хватает для выполнения всех поставленных командованием задач», — сказал депутат.

В ноябре члены Госдумы и Совфеда опровергли в разговоре с RTVI заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что после президентских выборов в России может начаться «тотальная мобилизация».

«Тотальная мобилизация даже не обсуждается нигде. Ни в Министерстве обороны, ни в Государственной думе, ни где-либо еще. Я, во всяком случае, такого точно не слышал», — отметил тогда зампред оборонного комитета Совета Федерации Сергей Муратов.

В конце декабря политолог Евгений Минченко в разговоре с RTVI высказал мнение, что в армию уже набрали столько людей, сколько она в состоянии принять, поэтому для новой мобилизации пока нет возможности.

«[Зампред Совбеза] Дмитрий Медведев отчитался, что [в 2023 году] 500 тыс. человек подписались на службу по контракту. Я просто не очень понимаю, а куда больше? Потому что, ну, окей, мобилизовали человека — вы его должны где-то разместить, дать оружие, вы ему должны дать старшину, офицера и т.д. Грубо говоря, куда их призывать? В чистое поле? Поэтому я думаю, что примерно те объемы людей, которые российская армия сегодня в состоянии принять, — мы их и приняли», — сделал вывод Минченко.

Политолог Сергей Марков 1 января поздравил россиян в Европе и призвал их возвращаться, заверив, что «мобилизации не будет».

«Поздравляю с наступившим Новым годом наших друзей в Европе. И наших людей в Европе — возвращайтесь, мобилизации не будет, а больше половины релокантов уже вернулись», — написал он.

Летом 2023 года член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев не исключил, что при определенных условиях новая частичная мобилизация «будет рассматриваться» в будущем.

«Частичная мобилизация исходит <…> из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — заключил Гурулев.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов