Минобороны отказалось ограничить срок службы мобилизованных россиян одним годом, говорится в ответе ведомства на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблока» Бориса Вишневского. Оба документа имеются в распоряжении RTVI.

В тексте запроса Вишневского, направленного в октябре на имя министра обороны России Сергея Шойгу, говорится, что к депутату поступило коллективное обращение от жен мобилизованных из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) — с просьбой ограничить одним годом продолжительность службы для тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

Депутат ссылается на постановление Пленума Верховного суда России, согласно которому сроком начала мобилизации считается дата вступления в силу соответствующего президентского указа, а срок ее окончания должен быть установлен аналогичным указом об отмене мобилизационных мероприятий.

Дата отмены частичной мобилизации не назначена, напомнил Вишневский. При этом, пишет он в запросе, мобилизованные служат в статусе контрактников, чьи контракты должны быть прекращены с отменой мобилизации. «Получается, что их служба длится неопределенное время», — делает вывод депутат.

Он попросил министра обороны поддержать законотворческую инициативу об ограничении срока службы мобилизованных одним годом — за исключением случаев, когда они добровольно соглашаются его продлить.

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Ответ на обращение Вишневского датируется 5 декабря и подписан врио начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России С. Дроздовым. В нем говорится, что срок службы мобилизованных закончится при отмене мобилизации, а «установление иного срока <…> полагается не целесообразным».

Год назад депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук направлял в Минобороны обращение о необходимости издать официальный документ об отмене частичной мобилизации. В феврале 2023 года он получил отрицательный ответ, датированный 7 января и подписанный тем же С. Дроздовым.

В ответе сообщалось, что если признать президентский указ о начале частичной мобилизации утратившим силу, то мобилизованные и их близкие лишатся дополнительных соцгарантий и денежных компенсаций. «Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — пояснял Дроздов.

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Аналогичные запросы в адрес президента России неоднократно направляли депутаты от «Яблока» из региональных парламентов Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Пскова. Все они в итоге получили отказы.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями на Украине. Шойгу анонсировал призыв 300 тысяч человек и уже 4 октября отчитался о наборе более 200 тысяч мобилизованных. В конце октября Министерство обороны заявило, что вручение повесток прекращено. Отдельного указа о завершении мобилизации Путин не подписывал. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после консультаций с юристами было решено, что в этом нет необходимости.

14 декабря в ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что сейчас в зоне проведения военной операции на Украине находятся около 244 тысяч мобилизованных. По его словам, с учетом «достаточно широкой кампании по привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе» в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует.

В годовщину мобилизации в сентябре 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне «вернутся домой после завершения специальной военной операции». «Ротация никакая не предусмотрена», — сказал депутат. Он добавил, что за каждые полгода службы мобилизованным положен отпуск.