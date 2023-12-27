В рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в сентябре 2022 года, в Вооруженные силы России были призваны 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, 33 тыс. человек из этого числа прибыли в военкоматы не дожидаясь повестки. Минобороны также представило социальный портрет мобилизованного россиянина: это работающий мужчина в среднем 35 лет со средним и средним специальным образованием. Подавляющее большинство (96,4%) мобилизованных служили в армии.

У 64% есть среднее образование, у 30% ― среднее профессиональное, у 7% ― высшее. Работа на момент начала мобилизации была у 89% призванных. Больше половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети (31%) — один ребенок, у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В середине декабря 2023 года глава государства сообщил на прямой линии, что в ходе мобилизации были призваны 300 тыс. человек. В зоне проведения военной операции, по его словам, находится около 244 тыс. мобилизованных.

Во время кампании по «привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе», которая началась после мобилизации, было набрано 486 тыс. человек, сообщил Путин. В новой мобилизации, по его словам, необходимости нет.