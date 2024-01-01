Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вечером 1 января, что число погибших при ракетном обстреле столицы региона 30 декабря выросло до 25 человек.

В детской областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая получила тяжелые ранения в грудь. Она находилась в тяжелом состоянии.

«Приношу соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков в Телеграм.

Губернатор добавил, что эвакуировать девочку санитарный авиацией было невозможно из-за сильного кровотечения и ДВС-синдрома (патологии, связанной с образованием в сосудах небольших тромбов).

Из 25 жертв украинского обстрела пятеро — дети. Ранения получили более 100 человек.

«По раненым. Еще два человека обратились вчера за помощью к медикам — у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального», — рассказал Гладков.

Центр Белгорода, в том числе Соборная площадь, был обстрелян в канун Нового года, 30 декабря. Как сообщает Министерство обороны России, ВСУ запустили по городу две ракеты «Ольха» в «запрещенном кассетном снаряжении» и реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire».