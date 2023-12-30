Центр Белгорода 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, по меньшей мере 14 человек погибли, еще 108 пострадали. В Минобороны России произошедшее назвали преступлением и пообещали, что произошедшее «не останется безнаказанным». В российском МИДе заявили, что за обстрелом стоит Великобритания. Главное об украинской атаке на Белгород — в материале RTVI.

Что произошло

Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белгородский телеграм-канал «Пепел» сообщал, что в городе работала система ПВО. После обстрела в Белгороде звучала сирена ракетной опасности — жителей просили спуститься в укрытия. Тревога длилась около 45 минут. Очевидцы называют сегодняшний обстрел Белгорода одним из сильнейших с начала военной операции на Украине, отмечает Baza.

Изначально было известно о двоих погибших детях в результате атаки. Позднее число жертв увеличилось до 14 (12 взрослых и два ребенка). Еще 108 человек пострадали. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в результате обстрела ранены 17 несовершеннолетних, из них четверо находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На опубликованных в Сети кадрах из Белгорода видно, как в центре города горят автомобили и поднимается дым, у некоторых жителей города выбиты стекла. Телеграм-канал Shot писал о пожарах возле кинотеатра «Победа», а также на Соборной площади и на Гражданском проспекте. По данным МЧС, были ликвидированы 10 возгораний.

При нанесении удара украинские войска использовали две ракеты «Ольха» в «запрещенном кассетном снаряжении» и реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire», заявило Минобороны. Ведомство отметило, что большую часть ракет и снарядов перехватили средства ПВО, однако некоторые из них «попали по городу».

«В случае прямого попадания ракет “Ольха” с кассетными боеприпасами по Белгороду последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — добавили в Минобороны.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету России (СКР), пишет, что удар с использованием РСЗО был нанесен со стороны Харьковской области. По данным издания, взрывы прогремели в основном в центральной части города, в частности, на катке, расположенном на Соборной площади.

Гладков рассказал, что разрушения были зафиксированы на 61 объекте, среди них 55 частных домов, два здания хозяйственных субъектов и три социальных объекта — футбольный манеж, центр досуга и дошкольное образовательной учреждение.

Также повреждения выявлены в десятках зданий — многоквартирных домах, коммерческих объектах, торговых центрах и магазинах. Агентство РИА Новости отмечало, что среди прочего пострадали дом правительства Белгородской области и медицинский колледж БелГУ. По словам Гладкова, повреждены более 100 автомобилей, «большая часть уничтожена полностью — сгорели». Кроме того, зафиксированы повреждения на коммуникациях газо- и водоснабжения.

Белгородские власти запустили горячую линию по номеру 122 — там принимают информацию о пострадавших и повреждениях.

Реакция властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода — по его поручению туда вылетела бригада Минздрава с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за обстрелом Белгорода стоит Великобритания, которая «в координации с США» подстрекает украинские власти к «террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено». Она также сообщила, что Москва запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим. РИА Новости указывает, что заседание запрошено на 23:00 мск — Россия потребовала участия в нем постпреда Чехии для объяснений «в связи с поставками оружия Киеву».

По поручению главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина в Белгород были направлены представители центрального аппарат ведомства. Кроме того, СК по факту обстрела Белгорода ВСУ возбудил дело по статьям «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

«Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Минобороны России назвало произошедшее преступлением и подчеркнуло, что оно «не останется безнаказанным». Совершая подобные атаки, власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать Россию на аналогичные действия, говорится в сообщении министерства.

Комментируя последствия обстрела, белгородский губернатор заявил, что «сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины». Гладков заявил, что правительство региона перешло на круглосуточный режим работы, а администрация Белгорода начала работы по оценке ущерба и объемов работ по восстановлению.

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — заверил глава региона.

Губернатор добавил, что власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в Белгороде, а также на территории всех приграничных муниципальных образований и Яковлевского городского округа.

Реакция глав регионов

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Гладкову помощь, однако, по его словам, тот заявил, что пока удается справиться «своими силами». «Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — подчеркнул Старовойт. Кроме того, он назвал удары по гражданским объектам «бессмысленными» и направленными на «запугивание мирного населения».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстрел Белгорода «бессмысленным жестоким терактом» и заявил, что московские власти готовы оказать помощь в восстановлении города.

Соболезнования жителям Белгорода выразил и глава Калужской области Владислав Шапша. «Убийство мирных людей, а тем более детей — подлый и бесчеловечный поступок», — написал он.

Также произошедшее в Белгороде осудили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Брянской области Александр Богомаз.