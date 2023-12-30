Украинские военные нанесли «неизбирательный комбинированный» удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в «запрещенном кассетном снаряжении», а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Как утверждает военное ведомство, российские силы ПВО перехватили обе ракеты и большую часть реактивных снарядов. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали на территорию Белгорода, отмечается в сообщении.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — указало Минобороны.

Совершая подобные атаки, власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать Россию на аналогичные действия, говорится в сообщении министерства. Ведомство назвало обстрел Белгорода преступлением и пообещало, что оно «не останется безнаказанным».

«Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», — заверило Минобороны.

Центр Белгорода попал под обстрел 30 декабря. По словам очевидцев, атака стала одной из сильнейших с начала военной операции на Украине. Источник «Коммерсанта», близкий к Следственному комитету (СК), сообщил, что удар был нанесен со стороны Харьковской области.

По данным МЧС, в результате обстрела Белгорода погибли по меньшей мере 14 человек (12 взрослых и два ребенка), еще 108 пострадали, включая 15 детей. В результате атаки были повреждены несколько жилых домов, два торговых центра, а также гражданская инфраструктура, в том числе региональный дом правительства и медицинский колледж БелГУ. Также были ликвидированы 10 пожаров.

Об обстреле Белгорода доложили президенту России Владимиру Путину. По поручению главы государства туда направили бригаду Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко и группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело по трем статьям:

«покушение на убийство» (ст. 30 УК),

«убийство» (ст. 105 УК),

«умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.