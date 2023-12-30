В Белгороде из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 10 человек, среди них девять взрослы и один ребенок, сообщает МЧС России. По данным ведомства, еще 45 человек пострадали, среди них четверо детей.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате обстрела были повреждены два десятка жилых домов — от взрывной волны в некоторых из них выбило окна. Кроме того, повреждения получили как минимум два торговых центра — универмаг «Белгород» и ТЦ «Маяк», пишет канал. Кроме того, под обстрел попал каток, находящийся в центре города. РИА Новости указывает, что также пострадали дом правительства Белгородской области и медицинский колледж БелГУ.

На опубликованных ранее в сети кадрах из Белгорода также было видно, как в центре города горят автомобили и поднимается дым. Телеграм-канал Shot писал, что в городе зафиксировано минимум три пожара — возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади и на Гражданском проспекте.

По данным МЧС, в городе были ликвидированы 10 пожаров на территории города. «Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — подчеркнули в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об обстреле жилых кварталов Белгорода — по его поручению туда вылетела бригада Минздрава с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

О том, что в Белгород вылетела бригада врачей в составе группы Минздрава также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», — написал он в своем телеграм-канале. Собянин добавил, что Москву связывают «тесные связи с Белгородом», и при необходимости власти готовы выделить помощь по восстановлению города.

Очевидцы называют сегодняшний обстрел Белгорода «одним из сильнейших за все время» военной операции на Украине, отмечает Baza. По данным телеграм-канала, во время обстрела люди находились на Соборной площади — они пострадали от «разлетов осколков».

Также обстрелы произошли еще в двух настенных пунктах Белгородской области — поселках Уразово Валуйского городского округа и Красное Шебекинского городского округа.

«Пострадавших нет. В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия — есть очаг возгорания», — прокомментировал Гладков атаку по поселку Красное. По словам губернатора, на месте работают аварийные и оперативные службы.