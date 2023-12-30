В ночь на 30 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 украинских дрона над четырьмя регионами — Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом заявило Минобороны.

Об атаке также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, за ночь над регионом было сбито шесть БПЛА. Богомаз указал, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные службы.

Кроме того, поздним вечером 29 декабря над Белгородской областью были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня, сообщили в Минобороны.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков написал, что было выпущено 12 снарядов. По его данным, после попадания снаряда в частный дом погиб один местный житель. Еще четыре человека ранены, среди них десятилетний ребенок — он получил осколочное ранение, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

«У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. <…> Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атаки повреждены 48 домовладений, один социальный объект и магазин. Также были повреждены автомобили и система водоснабжения в Белгороде.

«Вместе с жильцами заклеили окна, чтобы уберечь тепло. Конечно, в новогодние праздники, не удастся организовать работу по изготовлению окон, поэтому установку начнем сразу после 8 января. А сегодня сделаем необходимые замеры. Это что касается окон. Все остальные работы уже с сегодняшнего дня строительные бригады начнут делать», — рассказал Гладков.