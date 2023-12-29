В пятницу утром, 29 декабря, в нескольких крупных городах Украины произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о «прилетах» и призывали население укрываться в безопасных местах. Что известно к этому часу — в материале RTVI.

Львов

О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовой. «Львов. В городе был слышен взрыв. Еще две воздушные цели на подлете. Всем оставаться в укрытиях!», — написал он в телеграме рано утром.

В следующем его сообщении говорится, что имеется «информация о двух прилетах во Львове», «угроза остается». Садовой также отмечал, что произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.

«Львов. Громко. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте. Опасность продолжается!», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Львовской области Максим Козицкий.

По его словам, «по предварительной информации, есть попадание в жилой дом во Львове», «есть пострадавшие». «В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно, из-за падения обломков ракеты», — отметил он.

Позже Козицкий написал: «Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых». Согласно другому сообщению, «количество пострадавших на улице Хоткевича во Львове возросло до восьми», все — в состоянии средней тяжести.

Харьков

В Харькове прогремели по меньшей мере шесть мощных взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов», — написал он в своем телеграм-канале утром.

Позже он сообщал, что «на данный момент известно по меньшей мере 8 прилетах по городу» (предварительно, по Киевскому и Холодногорскому районам), возникли «определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но <…> специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения».

В следующем сообщении Терехова говорится, что есть еще «как минимум четыре прилета».

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в своем телеграм-канале, что было нанесено «более 20 ударов по городу Харькову». По его словам, в результате ударов один человек погиб — мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.

Днепр

В Днепре «из-за ракетной атаки идут пожары в нескольких местах города», сообщило издание «Страна.ua». Оно опубликовало кадры горящего ТРЦ Днепр.

«В Днепре также сильный пожар в одном из роддомов, сообщают местные телеграм-каналы», — написало издание.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что в городе «есть погибшие и раненые», подчеркивает «Страна.ua». «В Днепре сильный пожар после прилета. Пострадали многоэтажки», — отмечается в другом сообщении издания.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко с утра также сообщал о взрывах в городе и «интенсивной работе ПВО».

«Сейчас 7 госпитализированных в столице. 5 из них — в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова», — сказано в одном из сообщений в телеграм-канале мэра.

Согласно следующему сообщению, «ориентировочно три человека [оказались] под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе», еще трех человек спасли, поисково-спасательная операция продолжается.

Агентство УНИАН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) передает, что в Шевченковском районе, предварительно, есть повреждения жилого дома, в Святошинском районе — возгорание жилого многоэтажного дома (пожар ликвидировали), в Подольском районе возгорание произошло на территории складских помещений, есть пострадавшие.

Запорожье

Взрывы произошли также в Запорожье, где, по данным украинского Минздрава, пострадали 10 человек, двое в тяжелом состоянии. По данным ведомства, под завалами одного из зданий остаются люди, отмечала «Страна.ua». Позже издание написало, ссылаясь на местные власти, что «в Запорожье одна погибшая после прилетов и 10 пострадавших» .

Одесса и Конотоп

В Одессе, по информации Минздрава Украины, произошло попадание в здание школы, есть один погибший, 7 пострадавших, среди них 1 ребенок. Позже «Страна.ua» сообщила, что в результате «прилета по ЖК в Одессе» в многоэтажном доме разрушен этаж («погибли два человека, 15 ранены, среди них двое детей — 6 и 8 лет»).

«Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру пишет также, что в Конотопе (Сумская область) есть двое раненых, повреждены помещения станции техобслуживания, жилые дома, один автомобиль сгорел дотла.