За неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — сказали в ведомстве.

В Минобороны также сообщили о поражении мест размещения «подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников».

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинские СМИ и главы городов сообщали, что утром 29 декабря в Киев, Харькове, Днепре, Одессе и Львове произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога.

В Минобороны России ранее не раз подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

26 декабря глава министерства Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что главная задача военной операции на Украине на 2023 год выполнена. По его словам, она заключалась в срыве контрнаступления украинской армии.